PiS idzie do góry w nowym sondażu. Nie ma jednak szans na utrzymanie władzy

Prawo i Sprawiedliwość – mimo afery "Willa plus" i zamieszania z ustawą o Sądzie Najwyższym – zanotowało wzrost poparcia w lutowym sondażu Kantar Public. Oddanie głosu na partię Jarosława Kaczyńskiego deklaruje 33 proc. ankietowanych. Z badania wynika też, że ludowcom nie za bardzo pomogła polityczna fuzja z Polską 2050.

33 proc. ankietowanych chce zagłosować na PiS, a 28 proc. na KO – tak wynika z najnowszego sondażu Kantar Public

Na trzecim miejscu plasują się Polska 2050 i Lewica – oba ugrupowania mogą liczyć na 9-procentowe poparcie

Badanie przeprowadzono między 15 a 20 lutego, czyli po tym, jak wyszła na jaw afera "Willa plus"

Styczniowe wyniki poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej były zaskakujące. W sondażu Kantar Public dwa największe ugrupowania remisowały ze sobą i obie mogły liczyć na 31 proc. poparcia. Jednak w ogólnym rozrachunku obóz władzy zyskał na poparciu, opozycja natomiast straciła.

Sondaż Kantar Public: PiS – 33 proc., PO – 28 proc. Pięć ugrupowań w Sejmie

Nieco inaczej wygląda już jednak lutowe badanie przeprowadzone przez tę samą agencję. Jak wynika z najnowszego sondażu, oddanie głosu na partię Jarosława Kaczyńskiego deklaruje 33 proc. ankietowanych.

Drugie miejsce nieprzerwanie zajmuje KO, która może liczyć na 28 proc. głosów. To także spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu z sondażem przeprowadzonym w styczniu.

Badanie przeprowadzono pomiędzy 15 a 20 lutego, czyli po tym, jak wyszła na jaw afera "Willa plus" (afery z konkursem resortu edukacji, którym kieruje Przemysław Czarnek).

Okazuje się ponadto, że partii rządzącej nie zaszkodziło także zamieszanie i spory wokół nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która jest jednym z tzw. kamieni milowych, które Polska musi wypełnić, aby otrzymać unijne pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy.

Przypomnijmy, że we wtorek prezydent Andrzej Duda skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. noweli, a w środę w wywiadzie dla TVN24 nie przebierał w słowach i stwierdził: "Skoro (TK – red.) jest wewnętrznie pokłócony, to niech się odkłóci i weźmie się do roboty, zajmie się tym, co do niego należy".

PSL poniżej progu, Konfederacja PiS-owi nie pomoże

Trzecie miejsce w lutowym sondażu Kantara dzielą dwa ugrupowania, które mogą liczyć na poparcie na poziomie 9 proc. – to Polska 2050 i Lewica.

Zapowiedź politycznego mariażu z ugrupowaniem Szymona Hołowni nie pomogła z kolei Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. Ugrupowanie Władysława Kosiniaka-Kamysza stoi w miejscu z poparciem 2 proc.

Na granicy progu wyborczego znajduje się Konfederacja, na którą oddanie głosu deklaruje 5 proc. ankietowanych. 12 proc. uczestników badania nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie, na kogo zagłosuje.

Jak taki wynik przełożyłby się na podział mandatów w Sejmie? Z prowizorycznego przeliczenia metodą D'Hondta wynika, że PiS i jego partie satelickie wprowadziłyby do parlamentu 210 posłanek i posłów.

Do samodzielnego rządzenia zabrakłoby więc 21 mandatów i nie pomogłaby nawet ewentualna koalicja z Konfederacją, która miałaby 8 posłanek i posłów. W przypadku pozostałych ugrupowań KO wprowadziłaby do Sejmu 160 swoich przedstawicieli, Polska 2050 – 42, a Lewica – 39.

W tym sondażu PiS traci poparcie

Spore zmiany widać z kolei w nowym sondażu Research Partner na panelu Ariadna. Badanie pokazuje, że różnica między Koalicją Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością jest minimalna. To kolejne już badanie, które pokazuje tak niewielkie różnice między dwoma największymi komitetami.

Prawo i Sprawiedliwość może liczyć w tym sondażu na 32,1 proc. głosów. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zanotowało także spadek o 3,5 p.p. względem ostatniego badania.

Donald Tusk może natomiast cieszyć się wzrostem o 2,3 p.p. Na Koalicję Obywatelską chce głosować 30,4 proc. ankietowanych. Badanie Research Partner pokazało, że na ten moment PL 2050 może liczyć na 9,7 proc. głosów, a Lewica – na 7,7 proc.