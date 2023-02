Nieoficjalnie: Duda organizuje spotkanie z dyplomatami w Zakopanem. Ma być jak na feriach

W najbliższy weekend ma się odbyć spotkanie Andrzeja Dudy ze wszystkimi ambasadorami i konsulami akredytowanymi w naszym kraju. Według nieoficjalnych doniesień prezydent zaprosił dyplomatów do Zakopanego, a w programie znajdą się między innymi kulig i jazda na nartach.

Andrzej Duda na nartach w Zakopanem Fot. Damian Klamka / East News

Onet podaje nieoficjalne szczegóły weekendowego zjazdu dyplomatów do Zakopanego – ma być wspólny obiad w regionalnej restauracji w Witowie, a także kulig w Dolinie Chochołowskiej i wspólna jazda na nartach

Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa od kilku dni mają sprawdzać obiekty, w których zatrzymają się zaproszeni przez Andrzeja Dudę dyplomaci

Organizatorami spotkania mają być Kancelaria Prezydenta i Ministerstwo Spraw Zagranicznych

W weekend do Zakopanego przyjadą wszyscy dyplomaci akredytowani w naszym kraju. Wizyta utrzymywana jest jednak w tajemnicy. Informacji nie podaje ani Kancelaria Prezydenta, ani współorganizator, czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Nieoficjalnie: Duda zaprasza dyplomatów w góry

Do nieoficjalnych ustaleń, jak to spotkanie ma wyglądać, dotarł Onet. Jak czytamy, Andrzej Duda zaprosił ambasadorów i konsulów pod Tatry. Według doniesień prezydent zamierza zorganizować między innymi kulig, w którym wraz z dyplomatami przejedzie się po Dolinie Chochołowskiej.

Z ustaleń portalu wynika też, że funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa od kilku dni sprawdzają obiekty, w których zatrzymają się goście głowy państwa. Spotkanie ma się rozpocząć uroczystym obiadem w regionalnej restauracji Ziębówka w Witowie, czyli w pobliżu ujścia Doliny Chochołowskiej. Następnym punktem programu ma być zwiedzanie Tatr.

Mimo że Kancelaria Prezydenta i MSZ nie chcą zdradzić szczegółów weekendowego zjazdu w Tatrach, więcej o nim opowiadają lokalni działacze Prawa i Sprawiedliwości. – To nie jest jeszcze pewne na 100 procent, ale planowany jest duży góralski kulig z kilkudziesięcioma saniami, do których zostaną zaprzęgnięte konie – przekazał Jan Piczura, działacz PiS i kierownik Wspólnoty Ośmiu Uprawnionych Wsi, do której należy Dolina Chochołowska.

W programie kulig i narty

Jak dodał Piczura, z powodu kuligu, w którym ma wziąć udział również Andrzej Duda, nie planuje się zamykania całej doliny dla innych turystów. Działacz PiS uważa, że i tak będzie ich wtedy niewielu. – Ferie kończą się w niedzielę, więc w ten dzień większość gości, którzy dziś są w górach, będzie już w drodze do domów – stwierdził.

Pracownicy stacji narciarskiej Polana Szymoszkowa w Zakopanem przekazali anonimowo dziennikarzom, że w niedzielę przed południem stok częściowo ma być wyłączony z użytku dla zwykłych turystów. A to oznacza, że Andrzej Duda nie odmówi sobie ulubionego zajęcia w górach, czyli jazdy na nartach.

Na tę chwilę nie wiadomo jednak, czy wydarzeniu w Tatrach będą mogli przyglądać się dziennikarze. Nie wiadomo też, ilu dyplomatów przyjedzie do Zakopanego i jaki będzie koszt całego przedsięwzięcia.

Przypomnijmy, że w połowie stycznia Andrzej Duda pojawił się na trybunach Wielkiej Krokwi w Zakopanem podczas Pucharu Świata w skokach narciarskich. W górach, a dokładnie w Beskidach, polska para prezydencka przebywała też od świąt Bożego Narodzenia do sylwestra.

Prezydent również podczas tamtego wyjazdu znalazł chwilę, by się zrelaksować i pojeździć na nartach w Wiśle. W sylwestra wziął udział także we wspólnym treningu z zawodnikami Uczniowskiego Klubu Sportowego Brenna-Górki.