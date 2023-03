Zdjęcia do "Obcego 9" ruszają już w tym miesiącu! Znamy obsadę i roboczy tytuł

Fani w końcu się doczekali: "Obcy 9" staje się faktem. Prace na planie filmu pod roboczym tytułem "Alien: Romulus" rozpoczną się już w tym miesiącu, podano już także nazwisko reżysera (speca od horrorów) oraz aktorów, których zobaczymy na ekranie. A to nie wszystko, bo w planie jest jeszcze serialowy "Obcy".

Zdjęcie do nowego "Obcego" ruszają już w tym miesiącu Fot. kadr z filmu "Obcy: Przymierze"

"Obcy" to jedna z najbardziej kultowych serii filmowych, która uwieczniła Ellen Ripley (graną przez Sigourney Weaver) jako jedną z popkulturowych ikon i oprócz filmów doczekała się również komiksów, książek czy gier.

Samych kinowych produkcji było już osiem: ikoniczny "Obcy – ósmy pasażer Nostromo" (1979) Ridleya Scotta, "Obcy – decydujące starcie" (1986) Jamesa Camerona, "Obcy 3" (1992) Davida Finchera i "Obcy: Przebudzenie" (1997) Jean-Pierre'a Jeunet, a także dwa prequele ("Prometeusz" z 2012 i. i "Obcy: Przymierze" z 2017 r., oba Ridleya Scotta) oraz crossovery z równie kultowym Predatorem ("Obcy kontra Predator" z 2004 roku Paula W.S. Andersona i "Obcy kontra Predator 2" (2007) Colina Strause'a i Grega Strause'a).

Fani mają powód do zadowolenia: długo zapowiadany "Obcy 9" staje się faktem. Co o nim wiemy?

"Obcy 9" powstanie. Znamy obsadę i zarys fabuły

Nowy "Obcy" nie ma jeszcze oficjalnego tytułu (tytuł roboczy brzmi "Alien" Romulus"), wiadomo jednak, że zdjęcia ruszają już 9 marca w Budapeszcie. Znamy też już ogólny zarys fabuły. Jak podaje magazyn "Variety", film opowie o grupie młodych ludzi z odległego świata, którzy muszą się skonfrontować z najbardziej przerażającą formą życia we wszechświecie.

Poznaliśmy też obsadę. Wcześniej ogłoszono już odtwórczynię głównej roli Cailee Spaeny ("Mare z Easttown", "Pacific Rim: Rebelia"), a dołączą do niej: Isabela Merced ("Dora i Miasto Złota", "Transformers: Ostatni Rycerz"), David Jonsson ("Branża"), Archie Renaux ("Cień i kość"), Spike Fearn ("Batman") i debiutantka na ekranie, Aileen Wu.

Kto zajmie się reżyserią? Niestety nie Ridley Scott, ojciec serii, ale jest on jednym z producentów wykonawczych "Obcego 9" (wraz z Michaelem Prussem; producentami są z kolei: Brent O’Connor, Elizabeth Cantillon i Tom Moran). Za kamerą siądzie Fede Alvarez, reżyser horrorów, m.in. nowej wersji "Martwego zła" z 2013 roku, "Nie oddychaj" czy "Dziewczyny w sieci pająka". Jest on także autorem scenariusza do nowego "Obcego", a także producentem.

Co jeszcze wiemy o filmie? Niewiele. "Alien" Romulus" nie będzie prequelem "Obcego", ale oddzielną produkcją osadzoną w świecie stworzonym przez Ridleya Scotta. Data premiery "Obcego 9" nie jest jeszcze znana. Nie wiadomo również, czy film trafi do kin, czy do streamingu. Wytwórnia 20th Century Studios wspominała wcześniej o Hulu, jednak nic nie zostało oficjalnie potwierdzone.

Będzie serial "Obcy"?

Nowy film to nie wszystko. Jesienią 2021 roku pojawiła się wiadomość, że Ridley Scott przygotowuje serial "Obcy", którego będzie producentem. Ma on powstać dla stacji FX, a odcinków ma być 10.

Reżyserem serialowego "Obcego" ma być Noah Hawley ("Legion", "Fargo"). Jak twierdzi szef stacji FX John Landgraf "będzie to pierwsza historia o 'Obcym' rozgrywająca się na Ziemi". W serialu niestety nie pojawi się postać Ellen Ripley, którą w oryginalne gra Sigourney Weaver.

Mimo że o serialu zrobiło się cicho, to w styczniu tego roku znowu zaczęto o nim mówić. Magazyn "Esquire" informował, że zdjęcia mają ruszyć już w tym roku, gdy tylko Hawley skończy prace nad piątym sezonem "Fargo".