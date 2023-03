Czy opozycja utrzyma programy socjalne PiS? Ten sondaż pokazał, co myślą Polacy

Donald Tusk, choć zapewnia, że nie zlikwiduje programów socjalnych, w tej kwestii nie przekonał do siebie Polaków. 50 proc. ankietowanych uważa, że rządy Koalicji Obywatelskiej to koniec m.in. 500 plus – wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Sondaż. Cios dla Donalda Tuska. Polacy nieufni ws. programów socjalnych. Fot. Łukasz Szeląg / Reporter / East News

Prawo i Sprawiedliwość razem z TVP niezmiennie straszą, że dojście opozycji do władzy oznacza koniec programów socjalnych oraz likwidacje wsparcia finansowego

Koalicja Obywatelska ciągle zapewnia, że to, co dane, nie zostanie zabrane Polakom, jednak ci nie są co do tego przekonani

Aż 50 proc. ankietowanych przez United Surveys uważa, że dojście Donalda Tuska do władzy oznacza między innymi koniec 500 plus

Sondaż pokazał, co Polacy myślą o obietnicy Donalda Tuska ws. programów socjalnych

– To, co jest raz dane przez władzę, to wiadomo, że nikt tego nie będzie zabierał – obiecywał szef Platformy Obywatelskiej podczas objazdów po kraju. – Żadna partia nie wycofa już 500 plus – wielokrotnie zapewniała Katarzyna Lubnauer z .Nowoczesnej, która głosowała przeciwko ustawie.

Tuż po 500 plus przyszło 300 plus, 13. i 14. emerytura, bon turystyczny i wiele innych. Prawo i Sprawiedliwość razem z TVP niezmiennie straszy wyborców, że powrót Donalda Tuska to koniec programów socjalnych.

– Rozumiem, że jak nasi konkurenci polityczni dojdą do władzy, to odbiorą 500+ i trzynastkę dla emerytów – ostrzegał Mateusz Morawiecki jeszcze w kampanii w 2019 roku. – Nasi przeciwnicy atakują naszą politykę mówiąc, że to rozdawnictwo. Nie chcą zrozumieć, że nędza to straszne zjawisko, a przywrócenie godności jest naszym celem – wtórował mu wówczas Jarosław Kaczyński.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski pokazał, że Polacy wierzą w tę narrację obozu rządzącego. Pytanie brzmiało: "Czy wierzy pan/pani, że opozycja, jeśli dojdzie do władzy, utrzyma programy i decyzje socjalne PiS jak np. "500 plus" lub obniżenie wieku emerytalnego"?

Aż 50 proc. ankietowanych uważa, że dojście opozycji do władzy może oznaczyć likwidację programów socjalnych.

26,6 proc. badanych uważa, że opozycja "raczej" nie utrzyma wsparcia socjalnego, a 23,6 proc. twierdzi, że "na pewno" tego nie zrobi.

Jedynie 45 proc. ankietowanych przez United Surveys jest przekonanych, że zmiana władzy nie zagrozi zagwarantowanym już projektom wsparcia dla rodzin. 20,7 proc. ankietowanych uznało, że opozycja "na pewno je utrzyma", 24,3 proc. – "raczej je utrzyma".

5,1 proc. osób nie ma zdania w tej sprawie.

Jarosław Kaczyński i Donald Tusk bez zaufania społecznego

Jeśli spojrzeć na samych wyborców Jarosława Kaczyńskiego, aż 84 proc. z nich jest przekonanych, że Donald Tusk zabierze 500 plus. 78 proc. wyborców opozycji uważa, że programy zostaną utrzymane.

Trudno dziwić się wynikom tego sondażu. Jak pisaliśmy w naTemat, Donald Tusk, choć drastycznie podniósł poparcie dla swojej partii, nie cieszy się społecznym zaufaniem. Pod tym względem idzie łeb w łeb z Jarosławem Kaczyńskim.

Z sondażu CBOS wynika, że liderowi Koalicji Obywatelskiej nie uda 56 proc. badanych, a prezesowi Prawa i Sprawiedliwości 53 proc. Polek i Polaków.