Seks, seks i... drama. Jeśli masz niedosyt po "Sex/Life" Netfliksa, łap tych 6 gorących seriali

Mimo że serial "Sex/Life" został zmiażdżony przez krytyków, widzowie mieli inne zdanie i pokochali ten amerykański erotyczny dramat. Powstał więc drugi sezon, który (co wcale nie dziwi) jest obecnie jednym z najpopularniejszych produktów Netfliksa w Polsce. Obejrzeliście i chcecie więcej? Ruszamy na pomoc – oto 6 podobnych seriali.

W "Sex/Life" nie brakuje odważnych scen Fot. Netflix

Jak pisała w naTemat Maja Mikołajczyk, w hollywoodzkich hitach nie ma dzisiaj seksu. Co innego w serialach: odważne erotyczne sceny były (i są), chociażby w "Bridgertonach", "Szkole dla elity" czy "Normalnych ludziach". Seks jest też (jak sugeruje już sam tytuł) w "Sex/Life", amerykańskim serialu z 2021 roku, który doczekał się właśnie drugiego sezonu. Ten zadebiutował na Netfliksie 2 marca i błyskawicznie stał się hitem mimo bardzo słabych recenzji krytyków.

O czym jest "Sex/Life"? To historia matki dwójki dzieci i gospodyni domowej, która podróżuje wspomnieniami do czasów swojej frywolnej młodości. Billie Connelly (Sarah Shani), żona Coopera (Mike Vogel), tęskni za dawnym życiem i luzem, jaki dawał jej związek z byłym chłopakiem Bradem (Adam Demos). Ten nieoczekiwanie wraca do jej życia.

Kobieta jest rozdarta między dwoma mężczyznami, a w drugim sezonie musi zmierzyć się z konsekwencjami swojego szokującego wyboru w finale pierwszej części (którego nie zaspoilerujemy). Kogo wybierze? Zanim podejmie decyzję, widzowie obejrzą sporo śmiałych scen seksu, bo pruderia jest "Sex/Life" obca.

Serial "Sex/Life" stworzony przez Stacy Rukeyser jest inspirowany powieścią "44 rozdziały o 4 mężczyznach" autostwa BB Easton. Oprócz głównej obsady w drugim sezonie powrócili Margaret Odette jako Sasha, Jonathan Sadowski w roli Devona i Li Jun Li (Francesca). Z kolei do obsady dołączyli: Dylan Bruce ("Orphan Black"), Craig Bierko ("UnReal: Telewizja kłamie"), Cleo Anthony ("Ona się doigra"), Darius Homayoun ("Sukcesja") i Wallis Day ("Batwoman").

6 seriali podobnych do "Sex/Life" Netfliksa

Obejrzeliście już hit Netfliksa i szukacie podobnych seriali o seksie i nie tylko? Oto 6 seriali podobnych do "Sex/Life".

"Seks w wielkim mieście" (1998-2004, HBO)

Tego kultowego serialu HBO chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. "Seks w wielkim mieście" jako jeden z pierwszych tworów popkultury (zadebiutował w 1998 roku) tak otwarcie mówił o życiu erotycznym kobiet: wibratorach, trójkątach, masturbacji, fantazjach erotycznych.

Carrie, Charlotte, Miranda i Samantha udowodniły, że "płeć piękna" też rozmawia o seksie i naprawdę go lubi. Bez tej czwórki takich seriali jak "Sex/Life" by dziś po prostu nie było. Fani "Seksu w wielkim mieście" w 2021 roku doczekali się kontynuacji "I tak po prostu", ale niestety bez Samanthy. Będzie też drugi sezon.

Mroczne pożądanie (2020-2022, Netflix)

"Mroczne pożądanie" to meksykański dramat, który był wielkim hitem Netfliksa i doczekał się dwóch sezonów. W głównej roli wystąpiła Maite Perroni, którą teraz można podziwiać w kolejnym przeboju platformy, serialu "Triada". "Mroczne pożądanie" to klasyczny erotyczny thriller, w którym pożądanie idzie w parze z niebezpieczeństwem. Opowiada o zamężnej kobiecie, poważanej wykładowczyni, która wikła się w romans z młodszym mężczyzną. Ten może nie być jednak tym, za kogo się podaje.

"The Affair" (2014-2019, SkyShowtime)

Zdrada małżeństwa jest ważnym motywem "Sex/Life" i główną osią popularnego amerykańskiego serialu "The Affair" ("Romans") z Dominikiem Westem, Ruth Wilson, Maurą Tierney i Joshuą Jacksonem. Noah Solloway, żonaty ojciec czwórki dzieci, i Alison Lockhart, kelnerka opłakująca stratę z przeszłości, pewnego razu spotykają się w restauracji, a ich życie już nigdy nie będzie takie samo.

Serial nie tylko analizuje namiętną, często destrukcyjną siłę romansu, ale pokazuje również, jakie emocjonalne konsekwencje ma on dla całego otoczenia. Co więcej, "The Affair", które liczy pięć sezonów, pokazuje romans z perspektywy zarówno kobiecej, jak i męskiej.

"What/If" (2019, Netflix)

"What/If" to miniserial z Renée Zellweger, który liczy 10 odcinków. Podobnie jak w "Sex"Life" nie brakuje tutaj dramatów i decyzji bohaterów, które będą miały poważne konsekwencje. Pokazuje on bowiem, co się stanie, gdy poważani ludzie zaczną robić niedopuszczalne rzeczy. Zellweger gra Anne, milionerkę i prezeskę, która ingeruje w związek pewnej pary. Kobieta zgadza się sfinansować przedsięwzięcie naukowe Lisy (Jane Levy), jeśli ta zgodzi się, by jej mąż (Blake Jenner)... spędził z nią noc.

"Gotowe na wszystko" (2004-2012, Disney+)

"Gotowe na wszystko" to kolejny kultowy serial na tej liście. Dlaczego warto obejrzeć go po "Sex/Life"? Bo nie brakuje tutaj seksu, dramy, zakazanych romansów i... znudzonych pań domu. Teri Hatcher jako Susan Mayer, Felicity Huffman (Lynette Scavo), Marcia Cross (Bree Van de Kamp) i Eva Longoria jako Gabrielle Solis grają sąsiadki z ulicy Wisteria Lane na zamożnych amerykańskich przedmieściach, które kryją więcej mrocznych sekretów, niż się wydaje. Wszystko zaczyna się, gdy ich przyjaciółka popełnia samobójstwo, a to dopiero początek niespodziewanych zwrotów akcji.

"Valeria" (2020-, Netflix)

"Valeria" to hiszpański serial (adaptacja bestsellerowej powieści "W butach Valerii" Elisabet Benavent), który czeka na premierę trzeciego, ostatniego sezonu. Hiszpańskojęzyczne produkcje przyzwyczaiły nas do gorących scen i nie inaczej jest tutaj. To "Seks w wielkim mieście", ale z południowym temperamentem.

Bohaterką jest 28-letnia Valeria (Diana Gómez), mężatka z niespełnionym życiem seksualnym i pisarka, która cierpi na brak weny. Od rozpaczy ratują ją trzy przyjaciółki: wyzwolona Lola (Silma López), neurotyczna Carmen (Paula Malia) i zdystansowana Nerea (Teresa Riott). Dziewczyny rozmawiają przy winie, narzekają na facetów, umawiają się z kolejnymi przystojniakami, a w tle czaruje nowoczesny Madryt.