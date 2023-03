Wiadomo, co służby zdecydowały ws. Zatoki Sztuki. W tle zaginięcie Iwony Wieczorek

Od 22 grudnia 2022 roku śledczy prowadzili działania w Zatoce Sztuki i na terenie wokół niej. Prokuratura wciąż oficjalnie nie potwierdziła, że miało to związek ze sprawą Iwony Wieczorek. Jasne jest jedno – czynności zostały zakończone.

Policja zakończyła przeszukanie dawnej Zatoki Sztuki. Fot. naTemat.pl/materiały policyjne

19-letnia Iwona Wieczorek zaginęła bez śladu w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku na trasie z Sopotu do Gdańska

Do tej pory nie jest jasne, co się z nią stało. Jednak w grudniu 2022 roku wokół tej sprawy zaczęło się coś dziać, szczególnie w kwestii Zatoki Sztuki

Teraz pojawiło się oficjalne potwierdzenie, że czynności w Zatoce są zakończone

Przypomnijmy: o dawnej Zatoce Sztuki znów zrobiło się głośno, gdy grudniu 2022 roku policja rozkopała teren wokół niej. Jak wynikało z nieoficjalnych informacji, akcja miała mieć związek z zaginięciem Iwony Wieczorek, a przeszukania miał zlecić ten sam małopolski wydział prokuratury, który zajmuje się sprawą 19-latki.

Jak pisaliśmy w naTemat.pl, cała Polska kojarzy to miejsce z wykorzystywaniem nieletnich dziewcząt, do którego miało tam dochodzić, z filmem dokumentalnym Sylwestra Latkowskiego pt. "Nic się nie stało" oraz "Krystkiem", zwanym "łowcą nastolatek", którego oskarżono o 65 przestępstw, w tym 40 o charakterze seksualnym.

PK: Czynności w dawnej Zatoce Sztuki zostały zakończone

Teraz pojawiło się oficjalne potwierdzenie, że czynności w Zatoce są zakończone. – Zakończono czynności prokuratorskie przy Zatoce Sztuki w Sopocie – poinformował prok. Karol Borchólski z Prokuratury Krajowej.

W czwartek dziennik "Fakt", który pisze o decyzji prokuratury, podkreśla, że nikt z Prokuratury Krajowej nie chciał oficjalnie potwierdzić, że wszystko ma związek z zaginięciem Iwony Wieczorek, ale gazeta nieoficjalnie ustaliła, że tak właśnie jest.

– Ze względu na dobro prowadzonego postępowania nie możemy podawać szczegółów prowadzonych i planowanych czynności – uciął krótko prok. Karol Borchólski w rozmowie z "Faktem".

Co robiły służby w dawnej Zatoce Sztuki?

Wcześniej media podejrzewały, że służby szukają w dawnej Zatoce Sztuki zwłok Wieczorek. Do działań zaangażowano nawet wybitnego nurka Marcela Korkusia.

– Wygląda na to, że w tej chwili te działania to poszukiwania zwłok – zasugerował kilka tygodni temu w rozmowie z "Wydarzeniami" Polsatu były policjant Dariusz Nowak. Marek Dyjasz zwracał wówczas jednak uwagę, że odnalezienie zwłok, choć faktycznie jest ważne dla śledztwa, nie jest konieczne do pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności.

– Ciało po tylu latach może być w różnym stanie. Pamiętajmy jednak, że były też sprawy, które kończyły się wyrokami bez odnalezionych zwłok – wyjaśnił dla Wirtualnej Polski.

Gdańszczanka zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Przed godz. 3:00 była jeszcze widziana przed jednym z modnych klubów w Sopocie. Potem zdecydowała się iść do domu w gdańskiej dzielnicy Jelitkowo na pieszo.

Dziewczyna szła wówczas promenadą nadmorską, która łączy Sopot i Gdańsk. Latem, nawet późno w nocy, trasa ta jest dość ruchliwa. Niestety, o godz. 4:12 Iwona Wieczorek pojawia się ostatni raz na monitoringu, a potem ślad za nią się urywa.