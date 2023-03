– Nie będziemy mieli wyboru i zostaniemy zmuszeni do włączenia się w konflikt – tak ambasador Polski we Francji Jan Emeryk Rościszewski zareagował na pytanie o ewentualną porażkę Ukrainy w starciu z Rosją. Teraz ambasada wydała oficjalne oświadczenie, w którym wyjaśniła, co dokładnie miał na myśli dyplomata.





Polski ambasador wywołał burzę ws. Ukrainy. Mówił o włączeniu się Polski w konflikt

Alan Wysocki

– Nie będziemy mieli wyboru i zostaniemy zmuszeni do włączenia się w konflikt – tak ambasador Polski we Francji Jan Emeryk Rościszewski zareagował na pytanie o ewentualną porażkę Ukrainy w starciu z Rosją. Teraz ambasada wydała oficjalne oświadczenie, w którym wyjaśniła, co dokładnie miał na myśli dyplomata.