Dusił kobiety, wiązał im kokardy z rajstop. "Dusiciel z Bostonu" to historia makabrycznego śledztwa

Ola Gersz

Keira Knightley powraca i to z przytupem, bo w filmie o prawdziwych zbrodniach. W "Dusicielu z Bostonu" przenosimy się do lat 60. XX wieku do tytułowej stolicy stanu Massachusetts, w której grasuje zabójca kobiet. Śledztwo prowadzą dwie zaangażowane dziennikarki, ale szybko okaże się, że nic nie jest takie, jakie się wydaje. I to samo niestety tyczy się również filmu Disney+.