Krupa szczerze o problemach w życiu i terapii. "Nie ma czego się wstydzić"

J oanna Krupa opublikowała oświadczenie, w którym potwierdziła, że jej związek z Douglasem Nunesem to przeszłość. W najnowszym wywiadzie jurorka "Top Model" odniosła się do problemów dnia codziennego. Modelka przyznała, że jak każdy miewa gorsze chwile. Jakiś czas temu Krupa zdecydowała się także na terapię, by ratować swoje małżeństwo. Zdradziła, że "nie ma się czego wstydzić".