W Wielkanoc szykuje się... maraton z papieżem. TVN pokaże filmy z Adamczykiem

TVN niedawno wywołał ogromną burzę reportażem o Janie Pawle II, "Franciszkańska 3". Pokazano w nim m.in. zeznania ofiar, które wskazują, że Karol Wojtyła wiedział o przypadkach molestowania dzieci przez księży, zanim został papieżem. Dlatego dość zaskakujące w tym kontekście jest planowana emisja filmów z Piotrem Adamczykiem w Wielkanoc.

TVN7 w Wielkanoc pokaże dwa filmy o papieżu z Piotrem Adamczykiem Kadr z "Karol. Papież, który pozostał człowiekiem"

TVN7 pokaże w Wielkanoc dwa filmy fabularne o papieżu z Piotrem Adamczykiem: "Karol. Człowiek, który został papieżem" i "Karol. Papież, który pozostał człowiekiem".

Na początku marca na antenie TVN24 pokazał reportaż "Franciszkańska 3" Marcina Gutowskiego. Dokument wchodzi w skład cyklu "Bielmo". Ukazane są w nim zeznania mówiące o tym, że Karol Wojtyła wiedział o konkretnych przypadkach pedofilii wśród duchownych i je tuszował.

Reportaż wywołał ogólnopolską dyskusję i oburzenie. Do KRRiT wpłynęło tysiące skarg.

"Karol. Człowiek, który został papieżem" to film z 2005 roku w reżyserii Giacomo Battiato, który miał patronat... TVN. Przedstawia historię Karola Wojtyły od czasów młodości do momentu wybrania go na papieża w 1978 roku. Scenariusz został oparty na książce "Historia Karola" autorstwa Gian Franca Svidercoschiego i napisał go Giacomo Battiato. W rolę główną wcielił się Piotr Adamczyk.

Rok później do kin trafił sequel: "Karol. Papież, który pozostał człowiekiem" z tym samym reżyserem i odtwórcą tytułowej postaci. Kontynuuje historię pontyfikatu Jana Pawła II aż do jego śmierci. Filmy biograficzne były kinowymi przebojami - pierwsza część zgromadziła 1,88 mln widzów i była najpopularniejszym filmem 2005 roku. Nieco mniej osób przyciągnęła "dwójka" - 1,75 mln.

Filmy o papieżu z Piotrem Adamczykiem w telewizji. Kiedy pokaże je TVN7?

Stacja TVN7 pokaże film "Karol. Człowiek, który został papieżem" w Wielkanoc (niedziela, 9 kwietnia) 12.40. Za to "Karol. Papież, który pozostał człowiekiem" będziemy mogli obejrzeć w lany poniedziałek (10 kwietnia) o 15.30.

Dodajmy, że parę dni temu przewodniczący KRRiT Maciej Świrski wszczął postępowanie w sprawie reportażu TVN pt. "Franciszkańska 3". Dokument o papieżu Janie Pawle II ma naruszać dwa punkty z ustawy o radiofonii i telewizji. Już kilka dni po premierze materiałurada zareagowała, wszczynając postępowanie wyjaśniające.

Do KRRiT wpływały liczne skargi w związku z emisją reportażu na antenie TVN24 6 marca (obejrzało go wtedy ponad milion widzów). W zeszłym tygodniu wpłynęło ich ok. 2,5 tys., a teraz pewnie ta liczba wzrosła. Reportaż "Franciszkańska 3" pokazał, że Karol Wojtyła wiedział o przypadkach molestowania dzieci przez księży, zanim został papieżem. W dokumencie Marcina Gutowskiego wyemitowanym padły nazwiska księży, których przestępstwa miał ukrywać Karol Wojtyła. Jak się okazuje, niektóre dowody ws. księży Sadusia, Surgenta i Loranca Gutowski znalazł w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej.

– Mam nadzieję, że ten reportaż zakończy dyskusję i festiwal rozmywania rzeczywistości, udawania, że Jan Paweł II mógł nie wiedzieć. Po tej publikacji nie będziemy mieli już wątpliwości, że wiedział i to na długo przed tym, kiedy został papieżem. Teraz, brzydko mówiąc, piłeczka jest po stronie Kościoła – mówił autor reportażu w rozmowie z TVN 24.

W rocznicę śmierci Karola Wojtyły, 2 kwietnia, w całej Polsce odbywały się m.in. marsze w obronie Jana Pawła II. Centralnym punktem obchodów był koncert w Wadowicach, na który przyjechali m.in. Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki.