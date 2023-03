Ofensywa słuchaczy Radia Maryja po reportażu TVN24. Tysiące skarg do KRRiT

Reportaż o papieżu "Franciszkańska 3" po niemal miesiącu nadal budzi kontrowersje Fot. TVN24

Reportaż "Franciszkańska 3" pokazał, że Karol Wojtyła wiedział o przypadkach molestowania dzieci przez księży, zanim został papieżem. W materiale Marcina Gutowskiego wyemitowanym na TVN24 padły nazwiska księży, których przestępstwa miał ukrywać Karol Wojtyła. Jak się okazuje, niektóre dowody ws. księży Sadusia, Surgenta i Loranca Gutowski znalazł w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej.

Tysiące skarg napływa do KRRiT. To efekt emisji reportażu "Franciszkańska 3"

Przewodniczący KRRiT, Maciej Świrski, już 14 marca sam zajął się reportażem. "Zaraz po emisji wszcząłem postępowanie wyjaśniające z urzędu i wezwałem spółkę TVN do niezwłocznego przesłania wyemitowanego materiału. Do KRRiT wpływają liczne skargi w związku z tą audycją, a ich liczba stale rośnie" – poinformowała instytucja.

Okazuje się, że napływ skarg nie ustaje. Portal Wirtualnemedia.pl w środę (29 marca) zwrócił się po najświeższe dane. – Mamy obecnie 2440 skarg, ale liczba ta ciągle rośnie. Można powiedzieć, że w ostatnich dniach skargi płyną potokiem – przekazała rzeczniczka KRRiT, Teresa Brykczyńska.

Anonimowi informatorzy podają, że liczba skarg będzie rosnąć jeszcze przez kilka tygodni ze względu na społeczny ruch wokół tematu. 2 kwietnia (rocznica śmierci papieża) w różnych polskich miastach ma przejść "Marsz w obronie Jana Pawła II", a na stronie Radia Maryja co chwilę pojawią się artykuły stające po jego stronie.

Prof. Janusz Kawecki, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz ekspert Radia Maryja ds. związanych z mediami wręcz zachęca do wysyłania skarg. Na stronie rozgłośni znajdziemy gotowe informacje, które "należy" wpisać we wniosku.

Na jakie artykuły mają powoływać się skarżący? Na takie, które słabo odnoszą do treści reportażu. Art. 18, ust. 1 "Ustawy o radiofonii i telewizji" mówi o tym, że audycja np. nie powinna nawoływać do nienawiści czy dyskryminować ze względu np. na religię, a nie taki był przecież wydźwięk tego materiału.

Audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści lub przemocy lub dyskryminujących ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność państwową, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną lub nawołujących do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

Ustawa o radiofonii i telewizji"

