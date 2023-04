Porwanie i brutalny gwałt 14-latki. Prokuratura postawiła zarzuty dwóm osobom

Jest akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom związanym z uprowadzeniem, a następnie zgwałceniem 14-latki z Poznania. Mogą oni trafić do więzienia nawet na 15 lat.

Są zarzuty dla dwóch osób ws. porwania i gwałtu w Poznaniu. Fot. PIOTR DZIURMAN/REPORTER

Gwałt i porwanie na 14-latce z Poznania wstrząsnęły Polską. Sprawcy porwania znęcali się brutalnie nad dziewczynką

Po kilkunastu miesiącach prokuratura skierowała akt oskarżenia ws. dwóch osób

Oskarżeni częściowo przyznali się do winy. Grozi im od 5 do 15 lat więzienia

Jak podaje radio RMF FM 24, prokuratura Okręgowa w Poznaniu 3 kwietnia 2023 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom.

Jest akt oskarżenia ws. brutalnego gwałtu na 14-latce w Poznaniu

"Prokurator przedstawił Paulinie K. i Alanowi O. zarzuty dotyczące uprowadzenia, pozbawienia wolności i brutalnego zgwałcenia małoletniej pokrzywdzonej, a także utrwalania telefonami komórkowymi treści pornograficznych" – czytamy na stronie rozgłośni.

Kobieta odpowie przed sądem także za prowadzenie samochodu bez uprawnień oraz groźby wrzucenia do bagażnika i pobicia adresowane wobec nieletniego znajomego pokrzywdzonej. Oskarżeni częściowo przyznali się do winy. Grozi im od 5 do 15 lat więzienia.

Przypomnijmy: latem, a dokładnie 22 lipca 2022 roku w Poznaniu 14-letnia dziewczynka Kasia na oczach matki została wciągnięta do auta i wywieziona w nieznanym kierunku. Sprawcy porwania – 17-letni Alan O. i 39-letnia Paulina K. – chcieli zemścić się za uszkodzenie grzałki do e-papierosa. Porwana nie zwróciła bowiem... 20 złotych córce napastniczki, a jej matkę miała nazwać "ku*wą".

W porwaniu udział brało jeszcze troje innych nastolatków. Najcięższa kara grozi jednak Alanowi O. i Paulinie K. Za gwałt ze szczególnym okrucieństwem oraz nagrywanie procederu grozi im wspomniane do 15 lat pozbawienia wolności.

Co się wydarzyło w Poznaniu?

Po dwóch godzinach od złożenia zawiadomienia 14-latka została odnaleziona na drodze niedaleko Złotnika pod Poznaniem. Niestety, nastolatek wraz z matką zdążyli zgolić jej brwi i część włosów, przypalić ją papierosem, dokonać gwałtu oraz zarejestrować go telefonem.

W areszcie umieszczono wówczas Paulinę K. oraz Alana O. Prokurator Łukasz Wawrzyniak mówił w rozmowie z "Faktem" jeszcze w grudniu zeszłego roku, że złożony zostanie wniosek o przedłużenie ich aresztu. – Potrzebna jest jeszcze opinia sądowo-psychiatryczna i druga genetyczna. Na pewno więc będziemy wnioskować o przedłużenie aresztu dla zatrzymanych – przekazał prokurator.

W połowie stycznia 2023 roku sąd zdecydował o przedłużeniu na kolejne trzy miesiące aresztu dla Alana O. i Pauliny K. Jeśli chodzi o młodszych sprawców, o ich losie zdecyduje sąd rodzinny.

Córka Pauliny K. została natomiast wypuszczona z aresztu, gdyż stwierdzono, że jej udział w sprawie był znikomy. Dziewczyna miała zajmować się w samochodzie małą siostrą, kiedy reszta sprawców torturowała 14-latkę. Prokuratura ma teraz nadzieję, że w ciągu tych trzech miesięcy śledztwo uda się zamknąć oraz skierować do sądu akt oskarżenia.