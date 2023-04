Kaczyński nie odpuścił ważnej tradycji. Poszedł do kościoła z koszyczkiem

Jarosław Kaczyński zaczyna coraz śmielej pokazywać się publicznie po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej zabiegiem ortopedycznym w grudniu 2022 roku. W Wielką Sobotę prezes PiS osobiście pojawił się w jednym ze stołecznych kościołów, aby poświęcić pokarmy przed Wielkanocą.

Jarosław Kaczyński święcił pokarmy w Wielką Sobotę Fot. Czarek Sokolowski/Associated Press/East News

Jarosław Kaczyński wybrał się w Wielką Sobotę ze święconką do kościoła

Jego wizyta została uwieczniona na zdjęciach przez fotoreporterów

Po Wielkanocy prezes PiS ma wrócić do czynnej kampanii wyborczej po przerwie spowodowanej pobytem w szpitalu

Jarosław Kaczyński w kościele ze święconką

Nie da się ukryć, że po dłuższym okresie przerwy Jarosława Kaczyńskiego coraz częściej można zobaczyć w sytuacjach publicznych. Pod koniec ubiegłego roku prezes Prawa i Sprawiedliwości przerwał swój przedwyborczy objazd po kraju, aby przejść w szpitalu planowy zabieg ortopedyczny.

Początkowo planowano, że przerwa będzie krótka, jednak niespodziewanie okres rekonwalescencji Kaczyńskiego znacząco się wydłużył. Według nieoficjalnych ustaleń Onetu powodem przedłużającej się nieobecności prezesa PiS miało być zakażenie sepsą – informację tę zdementował rzecznik partii Rafał Bochenek.

Niezależnie jednak od tego, co było powodem problemów Jarosława Kaczyńskiego, faktem jest, że lider partii rządzącej, oprócz kilku wizyt w Sejmie i wywiadów udzielonych przychylnym rządowi mediom, po raz pierwszy w tym roku widziany był dopiero na koncercie papieskim na początku kwietnia.

Wiadomo jednak, że zaraz po Wielkanocy prezes PiS ma wrócić do objazdu po Polsce – nic więc dziwnego, że można było go zobaczyć w Wielką Sobotę w jednym z warszawskich kościołów. Jarosław Kaczyński przybył tam, dzierżąc w ręce koszyczek ze święconką. Co ciekawe, na fotografiach po raz pierwszy od dłuższego czasu Kaczyński nie wspiera się przy chodzeniu czerwoną kulą.

Wielkanocne życzenia Jarosława Kaczyńskiego

Rano w Wielką Sobotę prezes PiS opublikował również życzenia z okazji świąt wielkanocnych. Jak pisaliśmy w naTemat, były one raczej osobiste, ale z postawieniem akcentu na chrześcijański charakter nadchodzącej celebracji.

– Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy, święta ukrzyżowania i zmartwychwstania Chrystusa, święta Odkupienia, Święta, które są pamiątką najważniejszego wydarzenia w dziejach ludzkości. Najważniejszego dla chrześcijan, dla katolików, ale najważniejszego także dla tych wszystkich, którzy rozumieją sens dziejów rodu ludzkiego – mówił Kaczyński na opublikowanym nagraniu.

Zaznaczył, że święto to jest ważne dla każdego katolika indywidualnie, jako że odnosi się do perspektywy zbawienia – jednak istotne jest również dla chrześcijańskich rodzin. – Rodzina Bogiem silna – tak mówił św. Jan Paweł II. I jest ważne dla narodu, dla naszej wspólnoty. Dla jej siły, dla jej zwartości, i co za tym idzie, dla jej przyszłości – stwierdził Kaczyński.

Choć Jarosław Kaczyński starał się raczej poruszać uniwersalne wartości, odniósł się również do kwestii politycznej, jaką jest "rozwój kraju".

– Wszystkim Polakom, każdej polskiej rodzinie i każdemu indywidualnie chciałbym życzyć dobrych, szczęśliwych, błogosławionych świąt i chciałbym życzyć, by wszystkie marzenia państwa się spełniały, a przede wszystkim to marzenie o pokoju, spokoju, o rozwoju naszego kraju, o naszym umocnieniu we wszystkich wymiarach. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego – zakończył prezes PiS.