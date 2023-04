TVP szykuje nowe show religijne. "Muzyczne widowisko z elementami Ewangelii i modlitwy"

#ProjektUniesieni to kolejne po niedawnym koncercie papieskim muzyczno-religijne widowisko TVP. Telewizja pokaże spektakl, w którym występy artystów będą się przeplatać z fragmentami Ewangelii, w najbliższą sobotę tuż po "Teleexpressie". Kto wystąpi na scenie?

Ida Nowakowska i Tomasz Wolny mają być gospodarzami widowiska TVP #ProjektUniesieni Fot. Tadeusz Wypych/REPORTER

#ProjektUniesieni to "muzyczne widowisko z elementami Ewangelii i modlitwy". Złoży się na nie też "14 przystanków Drogi Światła".

Show poprowadzi Ida Nowakowska i Tomasz Wolny, a na scenie wystąpi m.in. Volney Morgan Gospel, TGD i New Life.

Transmisja zaplanowana jest na 15 kwietnia o 17:15.

2 kwietnia, w 18. rocznicę śmierci Karola Wojtyły, TVP pokazało widowisko "Nie zastąpi Ciebie nikt – wspomnienie św. Jana Pawła II w rocznicę śmierci". Religijne piosenki w Wadowicach wykonali m.in. Edyta Górniak, Halina Mlynkova, Alicja Węgorzewska, Olga Szomańska, chór Sound'n'Grace i Łukasz Zagrobelny. Wystąpił także ks. Maciej Czaczyk, który był gwiazdą "Must be the music. Tylko muzyka".

W trakcie wydarzenia widzowie TVP i Telewizji Trwam oraz zgromadzona na rynku w Wadowicach publiczność mogli wysłuchać pieśni, które często śpiewał papież Polak. Gospodarzami koncertu byli Tomasz Wolny i Hanna Rybka. Wśród gości był m.in. Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki.

#ProjektUniesieni na TVP1. Co w programie religijnego koncertu?

Tym razem TVP przygotowuje wydarzenie związane z Wielkanocą i wyemituje je na antenie "Jedynki" w prime time - w sobotę po "Teleexpressie", a całość ma trwać dwie godziny.

Krótkie rozważania modlitewne dotyczą wydarzeń po Zmartwychwstaniu Jezusa. Droga Światła - to święto radości, pokoju i miłości i wzystkie te wartości znajdą odzwierciedlenie w widowisku #Projekt Uniesieni. W części muzycznej wystąpią gwiazdy polskiej i zagranicznej sceny wykonując utwory wybrane na to wydarzenie. Wykonania połączy specjalna oprawa słowno - wizualna. W narracji motywem przewodnim będą fragmenty Ewangelii i płynące z niej przesłanie. Słowa ożywią wizualizacje - zanimowane graficznie dzieła sztuki. Dodatkowo pojawią się świadectwa osób, których życie zmieniło się pod wpływem Drogi Światła. #ProjektUniesieni

Portal Wirtualnemedia.pl ustalił, że w części muzycznej wystąpią m.in. Volney Morgan Gospel ze swoim chórem z Londynu, TGD, New Life, Mocni w duchu, Andrzej Lamprt, Beata Bednarz, Basia Pospieszalska, Agnieszka Cudzich, Marta Ławska, Poldek Twardowski, ks. Kuba Bartczak, Klerycy z Łagiewnik, orkiestra smyczkowo-dęta Huberta Kowalskiego i dwa chóry. Za aranżację odpowiada Marcin Pospieszalski.

Gospodarzami religijnego widowiska TVP będzie Ida Nowakowska i Tomasz Wolny

Na scenie pojawią się też duchowni, którzy poprowadzą modlitwy i nauczania: m.in. bp Artur Ważny, Marcin Zieliński i Iwona Zielonka. W rolę gospodarzy wcieli się znany z anteny TVP duet: Ida Nowakowska i Tomasz Wolny. Oboje stanęli też w obronie Jana Pawła II po głośnym reportażu "Franciszkańska 3", który TVN24 wypuścił na początku marca.

"02.04.2023 rocznica śmierci wybitnego Polaka Papieża - Świętego Jana Pawła II. Polska i Ameryka walczyły z Imperium Zła. Jak widać, walka nadal trwa…" – napisała na Instagramie Nowakowska. Wzięła także udział w marszu papieskim w Warszawie.

Z kolei Tomasz Wolny w czasie koncertu papieskiego skierował się w stronę publiczności i stwierdził, że Jan Paweł II jednoczy Polaków. "Byliśmy i jesteśmy połączeni wokół osoby Jana Pawła II. Wierzący i niewierzący, bo przecież wszyscy widzieliśmy, jak bardzo nas kochał. Jak bliska jemu sercu była nasza ojczyzna" – przekonywał prezenter.