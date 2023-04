Młodszy syn Karola III podjął decyzję. Książę Harry pojawi się na koronacji ojca?

Już niebawem, 6 maja Karol III zostanie namaszczony świętym olejem, otrzyma złote jabłko, pierścień koronacyjny i berło, a następnie zostanie ukoronowany koroną św. Edwarda i pobłogosławiony. Przygotowania idą pełną parą, a brytyjskie media nieustannie publikują nowe informacje dotyczące wielkiego święta Zjednoczonego Królestwa. Teraz podano oficjalnie, czy w wydarzeniu będzie uczestniczył książę Harry.

"Pałac Buckingham ma przyjemność potwierdzić, że książę Sussex weźmie udział w nabożeństwie koronacyjnym w Opactwie Westminsterskim 6 maja. Księżna Sussex pozostanie w Kalifornii z księciem Archie i księżniczką Lilibet" – czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Obecność księcia Harry'ego na koronacji wcale nie była taką oczywistością. Jego stosunki z rodziną są bowiem napięte od Megxitu. Na początku roku sytuacji nie poprawiła premiera pamiętnika "Ten drugi", w którym młodszy syn Karola III ujawnił wiele kontrowersyjnych, a momentami "niewygodnych" faktów.

Ostatnio zaś Harry spędził kilka dni w Londynie. Książę Sussex liczył na zobaczenie się z ojcem. Mimo że royalsi wiedzieli o przylocie księcia Harry'ego do Londynu, nie doszło do spotkania.

Jak podano w "Us Weekly", mąż Meghan Markle próbował skontaktować się ze swoim ojcem. Niestety nie przyniosło to żadnego skutku. Monarcha miał zasłaniać się brakiem czasu.

Koronacja Karola III - plan uroczystości

Koronacja Karola III odbędzie się w londyńskim Opactwie Westminsterskim 6 maja. Karol III zostanie namaszczony świętym olejem, otrzyma złote jabłko, pierścień koronacyjny i berło, a następnie zostanie ukoronowany koroną św. Edwarda i pobłogosławiony.

Król postawił na przepych. Brytyjskie media przekazały, że syn Elżbiety II i jego żona Kamila do opactwa Westminster pojadą tzw. karetą diamentowego jubileuszu, a wrócą złotą karetą koronacyjną.

Kareta koronacyjna używana była podczas wszystkich koronacji brytyjskich monarchów, począwszy od 1821 r., ale jest równie efektowna, co niewygodna. Ciągnięta przez osiem koni, ważąca cztery tony kareta porusza się jedynie w tempie spacerowym. Elżbieta II, która jechała nią na swoją koronację w 1953 r., wyjawiła potem, że podróż była "okropna" i "niezbyt wygodna", zaś Wilhelm IV w 1831 r. porównał ją do płynięcia statkiem po wzburzonym morzu. Harmonogram koronacji wygląda następująco: 6 maja król i jego małżonka wyruszą z pałacu Buckingham aleją The Mall, przez Łuk Admiralicji i Trafalgar Square, wzdłuż alei Whitehall do opactwa Westminster w mniej ostentacyjnej procesji. Towarzyszyć im będzie eskorta suwerena z kawalerii domowej. Po koronacji odbędzie się procesja do pałacu Buckingham, a wezmą w niej udział m.in. żołnierze brytyjskiego wojska i sił zbrojnych Wspólnoty Narodów. Król Karol III i królowa Kamila wsiądą do złotej karety koronacyjnej. Edward William Fitzalan-Howard, odpowiedzialny za planowanie koronacji, zapowiedział, że ta druga procesja będzie "ogromna". Następnie członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej pojawią się na balkonie pałacu Buckingham.

Udział w uroczystościach koronacyjnych króla Karola III i królowej Camilli potwierdziło kilka rodzin królewskich z całego świata. Na wydarzenie przybędzie między innymi głowa szwedzkiej rodziny królewskiej, Karol XVI Gustaw, ze swoją córką i następczynią, księżną Wiktorią.

Zaproszenie króla Karola XVI Gustawa oznacza odstępstwo od tradycji. Zagraniczni monarchowie zazwyczaj nie uczestniczyli w uroczystościach koronacyjnych brytyjskiego monarchy czy monarchini. W swoim imieniu najczęściej wysyłali spadkobierców, małżonki lub innych członków rodziny. Żeby tego było mało, okazało się, że król Karol XVI Gustaw jest kuzynem króla Karola III. W niedzielę 7 maja odbędzie się koncert koronacyjny na Zamku Windsor. Jego transmisja live odbędzie się na antenie BBC oraz BBC Studios. W losowaniu BBC będzie można zdobyć wejściówki. Na scenie pojawią się słynni artyści oraz światowej klasy tancerze. Nie zabraknie także Chóru Koronacyjnego. W imprezie udział wezmą także wolontariusze ze stowarzyszeń charytatywnych, którym patronują król oraz królowa małżonka.

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii będą mogli podziwiać popularne budynki, które będę oświetlone za pomocą laserów oraz iluminacji. W niedzielę w całym kraju mieszkańcy będą mogli udać się na lunche koronacyjne, którym przyświeca "wzmacnianie ducha wspólnoty, zmniejszanie samotności wśród obywateli i wspieranie organizacji charytatywnych".

Poniedziałek 8 maja będzie dniem wolnym od pracy dla wszystkich obywateli. Poświęcony będzie wolontariatowi.