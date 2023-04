Olejnik dodała zdjęcie z Marią Kaczyńską. Poruszający apel do polityków PiS

Joanna Stawczyk

M onika Olejnik zawsze bez owijania w bawełnę rozprawia się politykami, którzy goszczą w jej programie "Kropka nad i". Charyzmatyczna dziennikarka nie boi się mówić tego, co myśli. Przy okazji 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej podzieliła się swoimi przemyśleniami. Zamieściła zdjęcie z Marią Kaczyńską. "Niech się skończy to szaleństwo!" – zwróciła się do rządzących.