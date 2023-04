Panika Kaczyńskiego. W sondażu widać, że nic nie daje nawet sojusz z Konfederacją

Najnowszy sondaż może zwiastować zmianę trendu poparcia dla czołowych partii i ugrupowań politycznych. Wynika z niego, że Prawo i Sprawiedliwość nawet z Konfederacją nie mogłoby liczyć na sejmową większość.

PiS w nowym sondażu nie może liczyć na większość nawet wspólnie z Konfederacją. Fot. Wojciech Stróżyk / Reporter

W badaniu United Surveys widać, że opozycja wciąż ma szansę objąć władzę w Polsce

Z sondażu wynika, że Prawo i Sprawiedliwość, nawet wspólnie z Konfederacją nie mogłoby liczyć na sejmową większość

Poparcie dla PiS minimalnie wzrosło, tak jak dla KO

Serwis zwraca uwagę, że w sobotę Jarosław Kaczyński zapowiedział wprowadzenie zakazu wwozu ukraińskich produktów rolnych do Polski. Jak określają to autorzy omówienia sondażu, może to oznaczać "panikę" w związku ze złym odbiorem przed dużą część elektoratu PiS kryzysu związanego z pojawieniem się na rynku zboża z Ukrainy.

Sondaż: Jakie poparcie ma PiS?

Także w weekend ankieterzy United Surveys przeprowadzili sondaż poparcia partii politycznych. Jego część została sporządzona jeszcze przed zapowiedzią prezesa PiS. Największym poparciem wciąż cieszy się Prawo i Sprawiedliwość występujące jako Zjednoczona Prawica. Na ugrupowanie rządzące chce głosować 33,1 proc. badanych. To minimalny wzrost o 0,6 pkt proc. w porównaniu do badania tej samej pracowni sprzed dwóch tygodni. Wzrost poparcia zanotowała także główna formacja opozycji. Na Koalicję Obywatelską chce głosować 25,1 proc. ankietowanych. To więcej o 1,1 pkt proc. w porównaniu do badania sprzed dwóch tygodni. Stosunkowo wysokim poparciem cieszy się także koalicja – choć wciąż nie wiadomo, czy w ogóle powstanie – Polski 2050 Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ten potencjalny sojusz może liczyć na głosy 14,3 proc. badanych, a to o 0,6 pkt proc. mniej niż w poprzednim sondażu.

Na czwartą w tym zestawieniu Lewicę chce głosować 9,4 proc. respondentów. To spadek w porównaniu do poprzedniego badania o 0,9 pkt proc. Oddanie głosu na Konfederację deklaruje 9,3 proc. ankietowanych. Poparcie dla konfederatów jest mniejsze o 0,3 pkt proc. niż w badaniu sprzed dwóch tygodni. Śladowe poparcie notuje koalicja AgroUnii i Porozumienia, na którą oddanie głosu deklaruje 0,4 proc. respondentów. 8,4 proc. nie wie, na kogo odda swój głos.

Sondaż: Ile mandatów w Sejmie może zdobyć PiS?

Liczbę mandatów na podstawie sondażu United Surveys obliczył dla WP Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. PiS przypadłyby 183 mandaty, a KO – 134. Polska 2050 miałaby ich 68, Lewica i Konfederacja – po 37. Jeden mandat dostałaby Mniejszość Niemiecka. Z kolei inne sondaże można odbierać jako alarmujące dla opozycji. Takie jest ostatnie badanie dla "Wydarzeń" Polsatu i Polsat News. PiS może w nim liczyć na 33,8 proc. poparcia, ale Konfederacja – na 11,8 proc. głosów. Odpowiednio niższe poparcie mają też formacje opozycyjne. Do tego stopnia, że prawdopodobna byłaby przyszła koalicja rządząca PiS z Konfederacją.

CBOS: Rządów którego ugrupowania Polacy boją się bardziej?

W ostatnim badaniu dla rządowego CBOS-u Polacy wskazali też, czyich rządów boją się bardziej – PiS czy KO. Okazało się, że nieco bardziej respondenci obawiają się przejęcia władzy przez obecną opozycję. W sondażu też dość wymowne jest przekonanie ponad 50 proc. ankietowanych o tym, że to PiS wygra najbliższe wybory.