Młodzi Żydzi i Polacy ramię w ramię na Marszu Żywych. Na "Drodze Śmierci" towarzyszą im ocaleni

Daria Siemion

W Oświęcimiu rozpoczął się Marsz Żywych. 10 tys. młodych osób z różnych krajów wyruszyło ramię w ramię, by oddać hołd ofiarom nazistowskiej rzeźni. Przewodzi im ok. 40 ocalałych z Holokaustu. Trasa wiedzie z obozu Auschwitz I do obozu Auschwitz II-Birkenau, gdzie odbędą się uroczystości.