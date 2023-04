Adam Bielecki bohaterem w Himalajach. Spektakularna akcja ratunkowa Polaka

Adam Bielecki, Mariusz Hatala i sześciu Szerpów uratowali wspinacza, który w Himalajach zaginął trzy dni temu. Bielecki i Hatala byli w Himalajach, bo planowali wytyczenie nowej drogi na północno-zachodniej ścianie Annapurny. Natomiast człowiek, któremu pomogli, zaginął podczas zejścia z Annapurny. Na filmiku nagranym przez Bieleckiego widać chwilę dotarcia do zaginionego mężczyzny.

Dramatyczna akcja w Himalajach. Adam Bielecki uratował wspinacza z Indii Fot. Twitter screen @Everest Today

Polacy w Himalajach uratowali mężczyznę

Od początku wiadomo było, że wspinacz z Indii przerwał próbę zdobycia szczytu na wysokości około 7100 metrów i zaginął podczas schodzenia z Annapurny.

Kontakt z nim został utracony aż na trzy dni, rozpoczęto więc akcję poszukiwawczą. Nepalczycy poprosili polskich himalaistów o pomoc, ale coraz bardziej jasne było, że po tylu dniach ci mogą znaleźć jedynie zwłoki mężczyzny.

Emilia Polnau przekazała portalowi Eurosport TVN24, że miała bezpośredni kontakt z polskimi himalaistami, którzy po zejściu ze ściany Annapurny odpoczywali w obozie, czekając na zmianę warunków pogodowych.

Adam Bielecki i Mariusz Hatala ze śmigłowca zlokalizowali szczelinę, ten pierwszy zjechał po linie na głębokość ponad 50 metrów. Nikt nie sądził, że uda się uratować zaginionego żywego.

"Adam zjechał, działając w niebezpiecznym terenie niżej i odnalazł go. Był niezwykle wzruszony, kiedy zdiagnozował, że Anurag żyje! Oddychał! Adam przetransportował go na górę. Wspólnie z Mariuszem pomogli nepalskim kolegom, by zabezpieczyć poszkodowanego do dalszego transportu" – opisuje dramatyczną akcję Polnau.

Adam Bielecki – Broad Peak i Nanga Parbat

Portal Everest Today opublikował film, na którym widać wzruszonego Adama Bieleckiego, który dociera do Maloo. Wspinacz pokazuje szczelinę, przez moment kieruję obiektyw swojej kamery na wiszącego na linie Maloo.

Branżowe serwisy cytują słowa Bieleckiego: "Myślałem, że szukam ciała w tej szczelinie. Zorientowałem się, że jednak żyje". "Była szansa jedna na milion" – skomentował w mediach społecznościowych Shepra Mingma, najmłodszy zdobywca wszystkich czternastu ośmiotysięczników.

Przypomnijmy, że Adam Bielecki, zdobywca pięciu ośmiotysięczników, został skazany na ostracyzm w środowisku polskich himalaistów po tym, jak po zdobyciu Broad Peak podczas zejścia ze szczytu zginęło dwóch uczestników wyprawy. Polak został napiętnowany, że schodził z Broad Peak, nie oglądając się na słabnących kolegów.

Później jednak uznanie przyniosło mu porzucenie życiowego marzenia, jakim było zdobycie K2, by ratować Tomasza Mackiewicza. Niestety, uniemożliwiła to fatalna pogoda. Ale ekipa ratownicza zrobiła co mogła. Ekipa Bieleckiego z Denisem Urubką uratowała wtedy Francuzkę Elisabeth Revol.