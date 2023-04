Jaką funkcję będzie pełniła księżniczka Anna na koronacji Karola III? To nagroda za lojalność

Koronacja Karola III już za niespełna tydzień. Księżniczka Anna odegra ważną rolę podczas ceremonii. Brytyjskie media donoszą, że jej brat i obecny monarcha Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii tak chce wynagrodzić ją za wieloletnią lojalność i oddanie służbie.

Koronacja Karola III. Gold Stick-in-Waiting to funkcja księżniczki Anny Fot. Marcin Nowak/REPORTER

Po śmierci królowej Elżbiety II 8 września 2022 r. na brytyjski tron wstąpił jej najstarszy syn, który przyjął imię Karola III

Uroczysta koronacja odbędzie się 6 maja w Opactwie Westminsterskim. Brytyjskie media co chwilę donoszą o nowych rewelacjach dotyczących wielkiego święta

Teraz wyszło na jaw, jaką funkcję będzie pełniła księżniczka Anna

Koronacja Karola III odbędzie się w londyńskim Opactwie Westminsterskim 6 maja. Karol III zostanie namaszczony świętym olejem, otrzyma złote jabłko, pierścień koronacyjny i berło, a następnie zostanie ukoronowany koroną św. Edwarda i pobłogosławiony.

Księżniczka Anna wyróżniona

Do koronacji Karola III został niespełna tydzień. Przygotowania idą pełną parą, a brytyjskie media nieustannie donoszą o nowych ciekawostkach. Im bliżej wydarzenia, tym więcej szczegółów wychodzi na światło dzienne. Jak donoszą brytyjskie media, teraz okazało się, że to właśnie księżniczka Anna została wyróżniona przez monarchę i odegra bardzo ważną rolę podczas ceremonii 6 maja.

Siostra króla Karola III wystąpi w roli Gold Stick-in-Waiting. To historyczne stanowisko powierza się osobie, która ma zapewnić bezpieczeństwo władcy. Funkcja Księżniczki Królewskiej wzbudziła wśród opinii publicznej ogromne zainteresowanie. Król Karol III miał osobiście poinformować siostrę o swoim życzeniu.

"Powody decyzji króla są jasne dla wszystkich. Karol nagradza Annę za jej lojalność i niezachwiane oddanie obowiązkom" – ocenił informator "The Mirror".

Czytaj także: Markle nie przyjedzie na koronacje Karola III. Ekspertka nie ma wątpliwości

Na czym polega funkcja Gold Stick-in-Waiting?

Gold Stick-in-Waiting to osobisty ochroniarz Jego Królewskiej Wysokości. Funkcja ta pochodzi jeszcze z czasów dynastii Tudorów, kiedy dwóch oficerów (Gold Stick i Silver Stick) umieszczano w pobliżu suwerena, by chronić go przed niebezpieczeństwem.

Po koronacji króla i królowej w Opactwie Westminster, księżniczka Anna będzie za nimi podróżować konno. Kiedy Karol i Kamila będą jechać złotą karetą do Pałacu Buckingham, to właśnie ona poprowadzi procesję koronacyjną, w której weźmie udział ponad 6 tysięcy pracowników sił zbrojnych.

Koronacja Karola III: Władca zrywa z tradycją

Uroczystości koronacyjne króla Karola III, mają wyglądać zupełnie inaczej, niż ceremonia poprzedniej monarchini, jego matki Elżbiety II. Wśród newsów nieustannie możemy przeczytać o kolejnym zerwaniu tradycji.

Udział w uroczystościach koronacyjnych króla Karola III i królowej Camilli potwierdziło kilka rodzin królewskich z całego świata. Na wydarzenie przybędzie między innymi głowa szwedzkiej rodziny królewskiej, Karol XVI Gustaw, ze swoją córką i następczynią, księżną Wiktorią.

Zaproszenie króla Karola XVI Gustawa oznacza odstępstwo od tradycji. Zagraniczni monarchowie zazwyczaj nie uczestniczyli w uroczystościach koronacyjnych brytyjskiego monarchy czy monarchini. W swoim imieniu najczęściej wysyłali spadkobierców, małżonki lub innych członków rodziny. Żeby tego było mało, okazało się, że król Karol XVI Gustaw jest kuzynem króla Karola III.