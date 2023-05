Tusk zapewnia, że "skłoni" Dudę do współpracy. Ostra reakcja Pałacu

Sondaże wskazują, że nawet jeśli Prawo i Sprawiedliwość nie stworzy rządu z Konfederacją, to opozycja nie uzyska niezbędnej większości do odrzucenia weta Dudy

To oznacza, że do 2025 roku Donald Tusk i Andrzej Duda będą musieli nawiązać współpracę. Na ten moment nic jednak na to nie wskazuje