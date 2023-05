Podszedł do Jaya-Z i po prostu zaczął nucić. Aż trudno uwierzyć, jak powstał legendarny hit

"99 Problems" Jaya-Z zna pewnie cała Polska. Wielki hit powstał w wyniku luźnej burzy mózgów między raperem a Rickiem Rubinem. Nagranie z rozmowy między muzykiem a producentem znów trafiło do sieci. Tak powstał legendarny utwór.

Podszedł do Jaya-Z i po prostu zaczął nucić. Tak powstał legendarny hit Fot. Jerry Perez / PacificCoastNews / BWP Media / East News

Trzeci singiel Jaya-Z z "The Black Album" niegdyś nuciła połowa świata. "99 Problems" swego czasu zajął 30. miejsce na amerykańskiej liście przebojów "Billboard Hot 100". Utwór został wyprodukowany przez legendarnego producenta muzycznego Ricka Rubina.

Po latach "Historic Vids" przypomniało w mediach społecznościowych, z jaką łatwością artystom przyszło skomponowanie ogólnoświatowego hitu. Rubin po prostu podszedł do Jaya-Z i zaproponował rozpoczęcie utworu od zaśpiewania pierwszego wersu acapella.

Producent zaczął nucić wers "If you're having girl problems I feel bad for you son I got ninety-nine problems but a bitch ain't one". Chwilę po tym spotkaniu światło dzienne ujrzał hit, który obejrzało 22 mln użytkowników serwisu YouTube.

Rubin o kulisach powstania "99 Problems" opowiadał w podcaście Joe Rogan Experience. – Jay-Z niczego nie zapisuje. Po prostu słucha beatu i nuci, a potem 20 minut później podchodzi do mikrofonu i po prostu mówi całą skomplikowaną zwrotkę. Nie wiem, jak on to pamięta – powiedział.

– Kiedy nagrywaliśmy "99 Problems", puściłem mu beat. Polubił rytm i powiedział: "Dobrze, graj dalej". Siedząc w pokoju kontrolnym na kanapie, słyszałem jak nuci – dodał.

– Po 15-20 minutach podskoczył i powiedział: "Dobra, rozumiem". Potem bez żaden kartki, bez niczego wchodzi i dostarcza cały materiał. A potem robi dokładnie to samo – podsumował.