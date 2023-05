Wiceszef TK ujawnił jak naciska się na sędziów, żeby ci uznali Przyłębską

Alan Wysocki

W iceprezes Trybunału Konstytucyjnego Mariusz Muszyński ujawnił, w jaki sposób na sędziów-buntowników wywiera się presję, by przystąpili do orzekania z Julią Przyłębską. "Był mniej więcej tej treści: w sumie to możecie sobie nie chodzić na sprawy. Ale przyjdźcie na tę jedną. Załatwi się wyrok, dostaniemy KPO, a po wyborach to się tę ustawę uchyli" – czytamy.