Kaczyński znalazł haka na Mentzena. Konfederacja miała dostać ultimatum

Alan Wysocki

– Prokurator trzyma Konfederację za jaja – powiedział informator "Wyborczej". Brat Sławomira Mentzena, Tomasz Mentzen usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. To tym ma grać Zbigniew Ziobro i Jarosław Kaczyński, by zmusić skrajną prawicę do ewentualnej powyborczej koalicji.