Martyna Wojciechowska zwróciła się do maturzystów. Zdjęcie z liceum zrobiło furorę w sieci

Maturzyści właśnie zdają kolejne egzaminy maturalne. Wiele znanych osobowości "łączy się z nimi w bólu", życząc im powodzenia. Do tego grona dołączyła Martyna Wojciechowska, która zwróciła się do tegorocznych abiturientów, publikując zdjęcie z czasów liceum. Fani nie mogą wyjść z podziwu.

Wojciechowska dodała na Instagramie zdjęcie z liceum. Fani zachwyceni Fot. instagram.com / @martyna.world

Tegoroczni abiturienci właśnie przystępują do pierwszego, tak ważnego sprawdzianu w ich życiu. W czwartek 4 maja ruszyły egzaminy maturalne

Celebryci z tej okazji wracają wspomnieniami do czasów, kiedy to oni zdawali egzamin dojrzałości

Martyna Wojciechowska opublikowała zdjęcie z liceum, na którym jest nie do poznania. Zwróciła się do maturzystów z ważnym apelem

Zakwitły kasztany, co oznacza, że tegoroczni maturzyści, jak co roku przystąpili do egzaminu dojrzałości. Dla wielu to bardzo stresujący moment i najważniejszy dotąd egzamin. Otuchy tegorocznym abiturientom dodała już, m.in. Anita Werner, publikując zdjęcie z momentu, kiedy sama przystępowała do matury. Teraz to samo zrobiła Martyna Wojciechowska, zwracając się do maturzystów z ważnym apelem.

Wojciechowska opublikowała zdjęcie z liceum. Zaapelowała do "młodych głów"

"MATURY… Kochani Maturzyści! Tylko spokój ratuje! Serio! Wciąż trzymam mocno za Was kciuki, niech wszystko pójdzie po Waszej myśli, ale nie stresujcie się za bardzo tym całym 'egzaminem dojrzałości'" – rozpoczęła swój post na Instagramie dziennikarka.

Podróżniczka swój długi wpis opatrzyła zdjęciem z liceum, na którym jest nie do poznania. Można na nim zobaczyć nastoletnią Wojciechowską w ciemnych włosach, czarnym T-shircie oraz krótkich, a na dodatek porwanych, jeansowych spodniach.

Po chwili zaczęła wymieniać wszystkie etapy edukacyjne w życiu każdego człowieka, wspominając swoje doświadczenia na każdym z nich.

"MATURA nie determinuje przyszłego życia! Podobnie jak wybór PRZEDSZKOLA... Mnie na przykład z niego wrzucili, bo się 'nie nadawałam'. PODSTAWÓWKA? Chodziłam do słabej, choć wtedy jeszcze nie było żadnych rankingów. LICEUM? Były dużo lepsze. I kilka razy obniżali mi zachowanie, bo się nadmiernie buntowałam. I nie żałuję! Nikt mnie nigdy nie zapytał, jakie wyniki miałam na maturze, a jakoś daję w życiu radę" – poinformowała.

Dziennikarka postanowiła zwrócić się z ważnym apelem do młodych ludzi, by "dbali o siebie, swoje marzenia i pasje". Podkreśliła, że do szczęścia może prowadzić wiele ścieżek, często bardzo nietypowych. Kończąc, nawiązała do buntu, który sama często reprezentowała.

"Wiem, że chcecie mieć dobre wyniki i bardzo Wam kibicuję, ale pamiętajcie, że to w żaden sposób Was nie definiuje i nie świadczy o Waszej wartości. Głowa do góry i do działania! I warto pamiętać, że to z buntu, głośnego mówienia NIE i kwestionowania istniejącego stanu rzeczy... bierze się postęp świata" – podsumowała Martyna Wojciechowska.

Fani w sekcji komentarzy rozpływali się nad fotografią, a także wychwalali to, co napisała. "Jaka piękna. Myślałam, że to Gigi Hadid przez sekundę"; "Prawda. Chociaż żałuję, że nikt mi tego nie powiedział 12 lat temu. Tyle ile miałam wówczas stresu i presji ze strony otoczenia..."; "Mimo że ja już dawno po maturze, to jakoś mi lepiej po przeczytaniu tego posta"; "Bardzo mądry i potrzebny post"; "W punkt" – pisali w komentarzach internauci.