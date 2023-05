Co spadło w lesie pod Bydgoszczą? Wszystko, co wiadomo o rosyjskim pocisku Ch-55

27 kwietnia Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że w okolicach wsi Zamość pod Bydgoszczą znaleziono niezidentyfikowany obiekt wojskowy. Jak ustalił Instytut Technicznych Wojsk Lotniczych, w lesie znaleziono radziecki pocisk Ch-55 z. Co o nim wiadomo?

Pocisk Ch-55 fot. Autorstwa George Chernilevsky - Praca własna, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50965325

Czym jest rakieta Ch-55?

Rakieta Ch-55 to rosyjski pocisk manewrujący powietrze – ziemia, wyposażony w jądrową głowicę. Był używany przez rosyjskie lotnictwo podczas wojny w Syrii i Ukrainie. Występuje w kilku wersjach.

Wersje rakiety Ch-55:

Ch-55 – wersja lotnicza;

Ch-55-OK – wersja lotnicza;

Ch-55SM – ulepszona wersja lotnicza;

Ch-555 – zmodernizowana wersja lotnicza z głowicą konwencjonalną.

Pocisk Ch-55 ma ponad sześć metrów długości, pół metra średnicy i w zależności od wersji waży od 1600 do 2400 kg. Po wystrzeleniu porusza się z prędkością poddźwiękową na wysokości około stu metrów, co utrudnia jego wykrycie. Zasięg Ch-55 to około 2,5 tys. km.

Historia pocisku Ch-55

Pocisk w latach 70. XX wieku skonstruowało biuro MKB Raduga – radziecka jednostka uzbrojenia. Pierwsze testy rakiety Ch-55 odbyły się w 1978 roku. Sześć lat później pocisk znalazł się w uzbrojeniu rosyjskiej armii.

Ch-55 przenoszą samoloty Tu-95MS oraz Tu-160. Samoloty jednorazowo są w stanie przewozić do 12 pocisków. Robią to w komorach bombowych, albo na specjalnych wysięgnikach pod skrzydłami.

Rakieta Ch-55 ma bezwładnościowo-dopplerowski system nawigacyjny. Pocisk jest napędzany silnikiem odrzutowym R95-300. W jego głowicy znajduje się ładunek jądrowy odpowiadający 200 kilotonom trotylu.

Po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 1991 roku wiele rakiet pozostało w Ukrainie. Rosji w ramach rozliczeń przekazano 575 pocisków, a 487 zutylizowano. Pozostałe po usunięciu głowic jądrowych sprzedano do Iranu i Chin.

Zastosowanie bojowe Ch-55

Pociski Ch-55 są używane wyłącznie przez lotnictwo Rosji. Na arenie międzynarodowej zadebiutowały 17 listopada 2015 roku w Syrii po wysadzeniu przez terrorystów z Państwa Islamskiego rosyjskiego samolotu pasażerskiego Airbus A321.

Następnie pociski Ch-55 były wykorzystywane podczas wojny w Ukrainie. Podczas największego ataku wystrzelono ponad 90 pocisków z głowicą konwencjonalną. Część z nich udało się zestrzelić ukraińskim wojskom.

16 grudnia 2022 roku pocisk Ch-55 z atrapą głowicy jądrowej spadł na terenie Polski, w lesie pod wsią Zamość, 15 km od Bydgoszczy. Pocisk został znaleziony przez osobę prywatną 22 kwietnia 2023 roku. Wciąż nie ustalono, dlaczego rosyjski pocisk znalazł się w Polsce.

