Blanka już po występie w półfinale Eurowizji. "W porównaniu z resztą to Bejba zamiata"

Za nami występ Blanki w drugim półfinale Eurowizji. Polka zaśpiewała na scenie w Liverpoolu swój przebój "Solo" jako 9. uczestniczka. Jak jej poszło? Internet aż puchnie od komentarzy.

Blanka wystąpiła na drugim półfinale Eurowizji. Jak jej poszło? Fot. Cover Images/East News

Blanka wygrała polskie preselekcje, ale nie zabrakło kontrowersji. Mówili o tym fani Eurowizji nie tylko w Polsce. Po aferze dopracowała swój występ i wokal i podskoczyła w notowaniach bukmacherów. Czy dostanie się do finału? To będzie zależeć od głosujących telewidzów. W tym roku w półfinałach jury nie wydaje wyroku - wkroczą do akcji w czasie sobotniego finału.

"Blanka" wystąpiła w półfinale Eurowizji. Jak internauci ocenili jej występ?

Nasza reprezentantka zaśpiewała "Solo" bez żadnej wpadki. Jak występ oceniają internauci? W sieci znajdziemy mnóstwo komentarzy widzów z Polski, którzy są generalnie zachwyceni, a także przyznają, że "Bejba" (od pierwszego słowa padającego w piosence) wypadła lepiej niż wielu innych uczestników drugiego półfinału.

Po preselekcjach opinie były zupełnie inne, ale i wtedy i pojawiły są narzekania na umiejętności wokalne Blanki. Z kolei wizualizacje na scenie w czasie występu porównywane są do szaty graficznej... Telezakupów Mango i raczej nie przypadły widzom do gustu.

Zobaczymy, jak te pozytywne reakcje przełożą się na głosy - zwłaszcza że nie możemy głosować na swój kraj. Tylko 10 z dzisiejszych 16 krajów przejdzie do finału. W tym roku EBU (Europejska Unia Nadawców), czyli organizator Eurowizji, zmieniło zasady głosowania. Wszystko przez zeszłoroczną aferę, w którą zamieszana była m.in. Polska.

W półfinałach głosują wyłącznie widzowie, bez jurorów (ci "wejdą do gry" w sobotę, a wyniki głosowania będą w stosunku pół na pół). Swoje głosy może również oddać reszta świata, czyli oglądający z krajów spoza Europy. Zarówno w finale, jak i obu półfinałach można głosować poprzez SMSy, telefonicznie, na stronie internetowej i przez aplikację Eurowizji.

Które kraje przeszły pierwszy półfinał Eurowizji?

We wtorek W Liverpoolu odbył się pierwszy półfinał. Nie było zaskoczeń, a wyniki przewidzieli bukmacherzy. Awansowali wszyscy faworyci - w tym m.in. Loreen ze Szwecji, która już raz wygrala Eurowizję.

Kraje, które odpadły w pierwszym półfinale:

Obie dziesiątki finalistów i tzw. Wielka Piątka (Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy), czyli krajów, które płacą największe składki do EBU i mają z góry zapewniony występ w finale. W sobotę (13 maja) zaśpiewają wszyscy i również będziemy mogli obejrzeć to od 21:00 na TVP1 i TVP Polonia oraz na youtube'owym kanale Eurowizji.