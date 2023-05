Tusk zapowiada własny projekt ws. 500 plus. Będzie złożony jutro!

Projekt ustawy ws. waloryzacji świadczenia 500 plus do wysokości 800 zł zostanie złożony do marszałek Sejmu Elżbiety Witek już jutro – zapowiedział we wtorek w Krakowie przewodniczący PO Donald Tusk.

Donald Tusk zapowiedział, że projekt ustawy ws. waloryzacji 500 plus będzie złożony w Sejmie już w środę 17 maja Fot. Beata Zawrzel/REPORTER

Tusk w Krakowie: ustawa o 800 plus już jutro w Sejmie

We wtorek przed południem Donald Tusk wziął udział w posiedzeniu klubu Koalicji Obywatelskiej w Krakowie. Podczas swojego przemówienia nawiązał do wczorajszej deklaracji dotyczącej uchwalenia waloryzacji świadczenia Rodzina 500 plus jeszcze przed wyborami.

Lider PO zwrócił uwagę, że "nie minęły nawet 24 godziny, a PiS oświadczył ustami minister Maląg, że oni nie są zainteresowani waloryzacją 500 plus do 800 plus w tym roku". – W związku z czym, my tym bardziej i szybciej zaproponujemy to rozwiązanie, żeby na Dzień Dziecka, a nie na Sylwestra polskie dzieci to świadczenie otrzymały – oznajmił.

Tusk poinformował, że zobowiązał szefa klubu KO Borysa Budkę od przygotowania "odpowiednich projektów", dodając, że były one "de facto przygotowane wcześniej".

– I co Borys, jutro? Jutro projekt ustawy w tej kwestii zostanie złożony do pani marszałek – zadeklarował Tusk.

Tusk mówi "sprawdzam" w sprawie waloryzacji 500 plus

W ostatnią sobotę na konwencji Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński obiecał waloryzację świadczenia 500 plus do kwoty 800 zł. Początkowo politycy Platformy Obywatelskiej i jej sojuszników powściągliwie wypowiadali się na temat tej propozycji, ale w poniedziałek stało się jasne, dlaczego tak zrobili.

Podczas poniedziałkowego spotkania z wyborcami w Krakowie Donald Tusk zadeklarował, że jest gotów poprzeć podniesienie 500 plus jak najszybciej, jeszcze przed jesiennymi wyborami.

– Żeby zamknąć licytację w tej kwestii – i to jest to "sprawdzam" wobec Kaczyńskiego – proponuję, żebyśmy jak najszybciej przyjęli w głosowaniu decyzję o waloryzacji 500 plus. Żebyśmy zrobili to przed wyborami – oznajmił lider PO.

– Prezesie, jeśli chcesz naprawdę pomóc polskim rodzinom, a nie uprawiać wyborczą grę, to możemy to zrobić wspólnie w Sejmie tak, żeby ta waloryzacja świadczenia dla polskich dzieci stała się faktem w Dniu Dziecka, 1 czerwca, a nie na Sylwestra 2024 – dodał.

Lider PO zaproponował również, aby tego samego dnia, co waloryzację świadczenia 500 plus, przegłosować podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł rocznie.

Rzecznik PiS nerwowo reaguje na propozycję Tuska

Na słowa Donalda Tuska zareagował szereg polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym rzecznik partii Rafał Bochenek. – Widzę, że Donald Tusk zajmuje się najchętniej programem Prawa i Sprawiedliwości, bo nie ma swojego – stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską. Skrytykował przy tym "brak konsekwencji" lidera PO w kwestii 500 plus, gdyż – jak stwierdził – wcześniej Tusk wskazywał ten program jako źródło patologii.

Rzecznik partii Jarosława Kaczyńskiego zasugerował również, że nie zamierza ona dostosować się do terminu zaproponowanego przez Tuska. – My, jako PiS, jeśli coś obiecujemy, to realizujemy. Wkrótce rząd przyjmie w tej sprawie harmonogram działania. Myślę, że sam Tusk będzie zaskoczony – oznajmił.

Bochenek dodał, że głównym celem rządu jest obniżenie inflacji. – Chcemy tego dokonać jeszcze w tym roku. Kolejny krok to impuls gospodarczy w postaci programu 800 plus od 1 stycznia 2024 roku – dodał.