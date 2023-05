Brzezinski pilnie interweniuje u polskich władz. "Infrastruktura krytyczna zagrożona"

Mark Brzezinski w imieniu USA wysłał specjalny list w sprawie procedowanej przez Sejm ustawy o przekształceniu prawa użytkowania nieruchomości. Ambasador wprost ostrzega przed zagrożeniem dla infrastruktury krytycznej i pogorszeniem wzajemnych relacji. Zaleca rządowi organizację konsultacji międzyresortowych.

USA interweniuje u polskich władz. "Infrastruktura krytyczna zagrożona". Fot. Paweł Wodzyński / East News

USA interweniuje u polskich władz. "Infrastruktura krytyczna zagrożona"

Sejm pracuje nad ustawą, która ma na celu ostatecznie znieść prawo użytkowania wieczystego nieruchomości i przekształcić go we własność. Dlaczego Stany Zjednoczone postanowiły zainterweniować akurat w sprawie tego projektu?

Jak ustaliła "Gazeta Wyborcza", 23 maja ambasador USA w Polsce, Mark Brzezinski wysłał specjalny list do Elżbiety Witek, Kancelarii Prezydenta, Ministerstwa Obrony Narodowej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Marszałka Senatu.

Dyplomata wprost ostrzega, że z procedowanej ustawy należy wyłączyć nieruchomości, które stanowią część infrastruktury krytycznej. Chodzi m.in. o porty morskie, lotniska, magazyny oraz przedsiębiorstwa zajmujące się przemysłem zbrojeniowym.

Według administracji Joe Bidena na tych przepisach mogą skorzystać kraje "niebudzące zaufania", a także mogą wzmocnić swoją obecność w Polsce. Informator "Gazety Wyborczej" wskazał, że może chodzić o chińskie inwestycje i sprzedaż części Lotosu węgierskiej spółce MOL oraz saudyjskiemu Saudi Aramco.

"To mogłoby wpłynąć na działania Stanów Zjednoczonych, dwustronne relacje, NATO"

Brzezinski wyjaśnił, że kraje te "mogą przedsięwziąć w polskiej infrastrukturze krytycznej inwestycje wysokiego ryzyka lub nietransparentne". Skutek? "To mogłoby wpłynąć na działania Stanów Zjednoczonych, dwustronne relacje, działania NATO i przedsięwzięcia na terenie Polski"

Według "Gazety Wyborczej" Amerykanie mogą obawiać się o bezpieczeństwo swoich żołnierzy, którzy stale lub rotacyjnie funkcjonują na terenie Polski. W kolejnym fragmencie listu Brzezinski wprost zaleca przeprowadzenie konsultacji międzyresortowych z udziałem MON.

"Zalecamy, by polski rząd rozważył wdrożenie konsultacji (...) we wszystkich umowach dotyczących wieczystej dzierżawy czy własności na obszarze infrastruktury krytycznej. To szczególnie ważne dla tych umów, które wiążą się z ryzykiem dla bezpieczeństwa narodowego" – czytamy.

"Jest to odpowiedni czas, żeby zabezpieczyć polską infrastrukturę krytyczną i ochronić kraj przed państwami wysokiego ryzyka" – podsumował.