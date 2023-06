Kowalski nagle wtargnął na mównicę sejmową. Doczekał się solidnej riposty

Kolejny dzień obrad w Sejmie zaczął się od awantury. Jakub Rutnicki z Koalicji Obywatelskiej nie wytrzymał po wystąpieniu Janusza Kowalskiego. – Kowalski! Zawsze krzyczy! O Polsce mówi! A tak naprawdę brał grube miliony – wykrzyczał. Elżbieta Witek musiała zarządzić przerwę, żeby opanować oburzenie na sali plenarnej.

Awantura w Sejmie po wystąpieniu Janusza Kowalskiego. "I co się śmiejesz!" Fot. sejm.gov.pl / screen

Awantura w Sejmie po wystąpieniu Janusza Kowalskiego

Janusz Kowalski wyszedł na mównicę na samym początku obrad Sejmu. – Eurokraci podjęli dwie niedobre decyzje. Blokuje 40 mln euro dla polskich rolników, a ta opozycja, która tak teraz wrzeszczy, siedzi cicho pod niemiecką miotłą. Nic nie reagujecie – zaczął.

Jego wystąpienie przerywał Jakub Rutnicki z Koalicji Obywatelskiej. Wystąpienie musiała przerwać Elżbieta Witek. – Panie pośle, Rutnicki! Ostrzegam pana! Ostrzegam! – krzyczała.

– Eurokraci podjęli drugą fatalną decyzję, żeby tylko do 15 września blokować import pszenicy i kukurydzy do Polski. W środku kampanii wyborczej Ursula von der Leyen z Europejskiej Partii Ludowej, do której należy PO i PSL, uchyliła ten zakaz – kontynuował Kowalski.

– Rolnicy nie wybaczą wam, że siedzicie tak cicho pod niemiecką miotłą. Nie reagujecie, kiedy eurokraci krzywdzą rolników. Jesteście fałszywymi obrońcami polskiej wsi – podsumował.

"Brał grube miliony, a ludziom zafundował drożyznę", "Wy hipokryci z PO"

Chwilę później na mównicy znalazł się wspomniany poseł Rutnicki. Parlamentarzysta uderzył w wiceministra z Suwerennej Polski.

– Wniosek o przerwę składam, żeby Janusz Kowalski w końcu stanął przed ludźmi i powiedział, ile milionów zgarnia w spółkach Skarbu Państwa – powiedział, po czym dodał: – Kowalski! Zawsze krzyczy! O Polsce mówi! A tak naprawdę brał grube miliony, a ludziom zafundował drożyznę.

Polityk nie musiał długo czekać na odpowiedź oponenta. – Wy hipokryci z PO. Boli was, że w 2016 roku wypalaliśmy żelazem wasze nieprawidłowości. Że odzyskaliśmy 6 mld zł od Gazpromu. Boli was, że kradliście przez 8 lat! Dzisiaj Orlen jaki wielki! PGNiG jaki wielki! Sprzedawaliście majątek narodowy! I co się śmiejesz człowieku – zripostował.

Krzywonos-Strycharska do PiS: Wśród was siedzi człowiek nazywany skrobakiem

Wraz ze zbliżającymi się wyborami atmosfera w Sejmie robi się coraz gęstsza. Jeszcze w miniony czwartek doszło do ostrej kłótni między opozycją a rządzącymi. Poszło o pytania o śmierć 33-letniej Doroty z Nowego Targu.

Największe emocje wywołała Henryka Krzynowos-Strycharska. Parlamentarzystka powiedziała, że w klubie Prawa i Sprawiedliwości jest poseł, który w przeszłości dokonywał aborcji.

– Wśród was siedzi człowiek, który był nazywany skrobakiem, ale dzisiaj siedzi w PiS i jest już cudownym człowiekiem. Popiera akt sumienia czy jak to nazwać – powiedziała. – Chciałam powiedzieć, że z roku na rok, przeżywam to, że straciłam dziecko... – dodała, po czym wyłączono jej mikrofon.