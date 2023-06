Skandaliczne słowa Rydzyka na Jasnej Górze. "Jest wojna, bo ci ludzie nie wierzą"

Tadeusz Rydzyk wystąpił na Jasnej Górze i przemówił do dzieci. Założyciel Radia Maryja postanowił wyjaśnić, dlaczego doszło do wojny za naszą wschodnią granicą. – Na Ukrainie, czy w innych stronach świata jest wojna, bo ci ludzie nie wierzą w Boga – wypalił.

Tadeusz Rydzyk o Ukrainie. "Jest wojna, bo ci ludzie nie wierzą". Fot. Wojciech Stróżyk / Reporter / East News

Tadeusz Rydzyk o Ukrainie. "Jest wojna, bo ci ludzie nie wierzą"

W minioną niedzielę odbyła się XXIV Ogólnopolska Pielgrzymka Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci na Jasną Górę. Na miejscu stawił się Tadeusz Rydzyk, bowiem Radio Maryja i TV Trwam wspiera organizację przedsięwzięcia.

Redemptorysta zabrał głos i zaczął przemawiać do zgromadzonych dzieci. Wystąpienie zaczął od opowiadania o objawieniach fatimskich. Jak stwierdził, I wojna światowa ominęła Portugalię, bowiem tam objawiła się Matka Boska.

– Ale Matka Boża powiedziała, że jeśli ludzie się nie nawrócą, to będzie druga o wiele gorsza wojna – powiedział, po czym dodał: – Była straszna II wojna światowa, bo się ludzie nie nawrócili. Czy teraz nie trzeba nawrócenia? Trzeba, żeby Polska się nawróciła? – pytał.

Następnie Tadeusz Rydzyk odniósł się do wydarzeń, które od 1,5 roku mają miejsce w Ukrainie. Według duchownego Władimir Putin toczy wojnę, bo tam... nie wierzy się w Boga.

– Trzeba głosić Ewangelię, bo bez Pana Boga są straszne rzeczy. Na Ukrainie, czy w innych stronach świata jest wojna, bo ci ludzie nie wierzą w Boga – wypalił – Ci ludzie bez Boga idą w kierunku szatana i szatan powoduje takie straszne rzeczy – powtórzył.

Tadeusz Rydzyk wraca do mediów po dłuższej nieobecności

To kolejny raz w ciągu ostatniego tygodnia, kiedy Tadeusz Rydzyk wywołuje skandal swoimi wypowiedziami. Jeszcze 11 czerwca z okazji 20-lecia TV Trwam, redemptorysta udzielił wywiadu dla "Naszego Dziennika". W trakcie rozmowy zaczął narzekać na finanse.

– Mówili, że Kościół jest bardzo bogaty. To propaganda, to ta druga strona ma olbrzymie pieniądze. Wystarczy popatrzeć, ile np. TVN przesyła rocznie milionów dolarów zysku do swego właściciela w Ameryce – wskazał.

– To jest cały układ – wielkie koncerny międzynarodowe powiązane z politykami i biznesem, z tymi, którzy kiedyś trzymali Polskę w okowach komunizmu – dodał.

Równolegle Rydzyk postanowił zaangażować się w ratowanie małżeństw. W maju Radio Maryja wystosowało zaproszenie na 12-godzinny Szturm Różańcowy. Toruńska rozgłośnia zaznaczyła, że w trakcie spotkania "wierni będą modlić się o uzdrowienie relacji małżeńskich oraz o uwolnienie od wszelkiego przywiązania i skutków grzechu".