Oliwia Bieniuk pozuje razem z macochą na wakacjach. Fotografia wywołała burzę

Oliwia Bieniuk po intensywnym roku postanowiła wyjechać z bliskimi na wakacje, które relacjonuje w mediach społecznościowych. Na Instagramie opublikowała zdjęcie w towarzystwie macochy Zuzanny Pactwy. Fotografia wywołała wiele emocji wśród internautów, o czym świadczyła dyskusja w komentarzach.

Bieniuk pozuje na wakacjach z macochą, Zuzanną Pactwą. Burza w komentarzach Fot. instagram.com / @oliwia.bieniuk

W październiku tego roku minie dziewięć lat od czasu śmierci Anny Przybylskiej. Aktorka zostawiła w bólu fanów, przyjaciół z branży, ale przede wszystkim rodzinę, ukochanego i troje dzieci. Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trójki dzieci. Najstarsza, Oliwia Bieniuk ma już 21 lat i coraz mocniej rozkręca swoją karierę w rodzimym show-biznesie, idąc w ślady mamy.

Obecną partnerką Bieniuka jest Zuzanna Pactwa, która jest fotografką i projektantką. Były piłkarz po raz pierwszy poinformował o ich relacji pod koniec 2020 roku.

Bieniuk pozuje na wakacjach z macochą, Zuzanną Pactwą. Burza w komentarzach

W sieci nie raz pojawiały się spekulacje na temat relacji dzieci Jarosława Bieniuka z jego partnerkami. Oliwia Bieniuk wielokrotnie podkreślała, że pomimo tęsknoty za mamą, ma bardzo dobry kontakt z obecną ukochaną byłego piłkarza. Teraz na jej profilu na Instagramie pojawił się nowy wpis, na którym pozuje razem z Pactwą.

Jak się okazało, aspirująca aktorka wyjechała z bliskimi do Malagi, by zregenerować siły po dość ciężkim roku. Przypomnijmy, że w październiku Bieniuk opuściła rodzinną Gdynię na rzecz rozwoju w Warszawie, gdzie rozpoczęła studia w Warszawskiej Szkole Filmowej Bogusława Lindy.

Czytaj także: Oliwia Bieniuk skrytykowana za makijaż i grzywkę. Wdała się w dyskusję z hejterkami

Wspólna fotografia Oliwii z macochą wywołała sporo emocji wśród internautów. W sekcji komentarzy wybuchła burzliwa dyskusja. Jedna z użytkowniczek swoim wpisem dała do zrozumienia, że Pactwa nigdy nie zastąpi Anny Przybylskiej. "Szkoda, że tutaj nie ma twojej uroczej mamy Ani. Cudowną kobietą była. Nie ma takiej drugiej" – czytamy pod postem.

Komentarz internautki nie przypadł do gustu wszystkim. Większość opowiedziała się wręcz za tym, że takie słowa są nie na miejscu.

"Co za chory komentarz!? Zastanów się 10 razy, zanim coś odpiszesz"; "Okropny komentarz... Nie wszystko trzeba komentować"; "Szkoda, że ktoś też pisze taki komentarz, wiedząc dobrze, że mama Oliwii nie żyje i nic to już nie zmieni. Była cudowną mamą i na pewno zawsze pozostanie w sercu, ale to nie znaczy, że nie może żyć dobrze z obecną partnerką swojego taty" – czytamy w odpowiedzi na wpis internautki.

Przypomnijmy, że kilka lat temu Oliwia Bieniuk udzieliła wywiadu dla magazynu "Viva!". Wówczas 21-latka przyznała, że cieszy się ze szczęścia ojca. Oprócz tego podkreśliła, że ma bardzo dobry kontakt z jego obecną partnerką.

"Super się dogadujemy i nadajemy na tych samych falach, więc wszystko jest w porządku" – poinformowała. Z kolei jej macocha zdradziła, że kiedy weszła w relację z Bieniukiem to właśnie Oliwia była "najtrudniejsza do oswojenia".

Była trudna głównie dlatego, że uwaga jej ojca przeniosła się też na inną kobietę. Dla córki zawsze jest to niełatwe (...) Każde z dzieci musiało zrozumieć, że Jarek kocha je tak samo jak wcześniej, i że miłość do mnie jest po prostu inna. I wtedy emocje się ustabilizowały i mogliśmy skupić się na pracy nad naszymi relacjami. Zuzanna Pactwa

Czytaj także: Oliwia Bieniuk odpowiada na zarzuty internautów. "To chyba nasza sprawa"

Kobieta dodała po chwili, że wszyscy żyją ze sobą w bardzo dobrych relacjach. Mało tego to zasługa każdego z osobna, gdyż razem nad tym pracowali.