Sylwia Bomba komentuje aferę z Natalią Janoszek. Celebrytka stanęła w jej obronie?

W ciągu ostatnich dwóch lat Natalia Janoszek stała się rozpoznawalna w polskich mediach jako polska celebrytka osiągająca sukcesy w Bollywood. Brała udział w hitowych produkcjach telewizji Polsat takich jak: "Taniec z gwiazdami" czy "Twoja twarz brzmi znajomo". Jednak według Krzysztofa Stanowskiego artystka zmyśliła sobie całą karierę. W odpowiedzi aktorka pozwała dziennikarza i udostępniła w sieci serię "dowodów" na to, że wcale nie minęła się z prawdą.

W tym temacie wypowiedziało się już wiele gwiazd rodzimego show-biznesu. Teraz sprawę postanowiła skomentować gwiazda programu "Gogglebox. Przed Telewizorem" Sylwia Bomba. W najnowszym wywiadzie dla portalu Jastrząb Post podkreśliła, że nie staje po żadnej ze stron tego konfliktu.

To jest taki bardzo przykry przykład, jak łatwo można komuś zburzyć karierę. Sama jestem ciekawa, ile procent w tym wszystkim jest prawdy, a ile kłamstwa, a ile z drugiej strony jest prowokacji. Tak naprawdę wystarczyło zakpić, zrobić żart i na ten moment cała kariera, całe życie Natalii jest pod znakiem zapytania. Łatwo jest kogoś oskarżyć i obrzucić błotem. Ja się cieszę, że Natalia poszła z tą sprawą do sądu i mam nadzieję, że jeżeli rzeczywiście Natalia zbudowała swoją karierę na nieprawdzie, to będzie to udowodnione i Natalia za to przeprosi.

Sylwia Bomba