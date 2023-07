Zbigniew Hołdys stracił bardzo bliską osobę. Kondolencje złożył mu sam Donald Tusk

Zbigniew Hołdys w poniedziałek 10 lipca poprowadził live'a na żywo, w trakcie którego poinformował o śmierci swojej mamy. Muzykowi kondolencje złożył sam lider Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk. Po sieci krąży nekrolog.

Matka Zbigniewa Hołdysa nie żyje. Donald Tusk składa mu kondolencje Fot. Facebook.com / @Zbigniew Hołdys

Zbigniew Hołdys od dłuższego czasu aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Muzyk nie przebiera w słowach, wypowiadając się na tematy polityczne i nie tylko. Jednak w ostatnim czasie ograniczył swoją aktywność. W końcu artysta postanowił zabrać głos i wytłumaczyć się ze swojej nieobecności. Jak się okazało w ostatnim czasie Hołdys przeżywa rodzinny dramat, o czym poinformował w trakcie niedzielnego live'a (9 lipca).

Matka Zbigniewa Hołdysa nie żyje. Donald Tusk składa mu kondolencje

Zbigniew Hołdys poinformował, że zmarła jego mama. Jak się okazało, kobieta była bardzo schorowana i potrzebowała nieustannej opieki. Matka muzyka odeszła w wieku 96 lat, podobnie jak jego babcia. Pod adresem artysty spływają kondolencje z całej Polski. Niespodziewanie wyrazy współczucia złożył także artyście Donald Tusk. Lider Platformy Obywatelskiej wykupił w sieci nekrolog, który pojawił się na stronie "Gazety Wyborczej".

Drogiemu Zbyszkowi Hołdysowi wyrazy głębokiego współczucia w trudnych chwilach po śmierci Mamy składa Donald Tusk. Treść Nekrologu

Nie da się ukryć, że Zbigniew Hołdys popiera Donalda Tuska, co okazuje uczestnicząc w marszach, które organizuje Platforma Obywatelska. Przypomnijmy, że muzyk należy do elitarnego grona "legend rocka". To właśnie on grał na gitarze i był współzałożycielem zespołu Perfect. Prywatnie jest mężem Bogumiły Hołdys oraz ojcem Tytusa i ojczymem Dawida z pierwszego małżeństwa jego żony.

W 2020 roku został dziadkiem, zdradzając, że jego wnuk ma na imię Bruno. O narodzinach chłopca poinformowała za pomocą Facebooka synowa Hołdysa.

"Ludzkość nas kiedyś z tego rozliczy – dzisiaj nad ranem w tempie ekspresowym na świat przyszedł kolejny Hołdys. Nie wiem, czy ten świat jest na to gotowy. Strzeżcie się! Dzięki za moc dobrej energii od wszystkich przyjaznych dusz! PS. Taki poziom endorfin normalnie jest nieosiągalny na co dzień" – napisała.