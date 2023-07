Mikołaj B. był w szpitalu psychiatrycznym. "Pojechali do jego domu i wezwali karetkę"

Alan Wysocki

M ikołaj B. w 2022 roku trafił do szpitala psychiatrycznego na trzydniową obserwację. Wszystko za sprawą byłej partnerki, która bała się, że chłopak zrobi sobie krzywdę. – Policjanci pojechali do jego domu i wezwali karetkę, która odwiozła go na obserwację do szpitala psychiatrycznego – ujawnił dla "Faktu" Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.