Jacek Karnowski na antenie TVN24 potwierdził, że zamierza wystartować do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej, reprezentując ruch Tak! Dla Polski. – Potrzebujemy pewnie ze dwóch, trzech tygodni, żeby powiedzieć o grupie osób – ujawnił.

Jacek Karnowski potwierdza start w wyborach do Sejmu. Z jakiej partii? Fot. Wojciech Stróżyk / Reporter / East News

Jacek Karnowski potwierdza start w wyborach do Sejmu. Mówi też o innych samorządowcach

– Nas, samorządowców spotyka wielu ludzi, którzy mówią "pomóżcie w tych wyborach". Trzeba czasami poświęcić ojczyzny lokalne i tak jak wielu innych prezydentów, burmistrzów czy wójtów i wystartować w wyborach sejmowych – powiedział Jacek Karnowski.

– Trwają rozmowy ruchu samorządowego Tak! Dla Polski. Ja je prowadzę z Koalicją Obywatelską w imieniu bardzo wielu osób. Ja wybieram Sejm, bo Bogdan Borusewicz w okręgu gdańskim jest kandydatem całej opozycji – dodał prezydent Sopotu.

– Pewne ustalenia wymagają jednak rozmowy i potrzebujemy pewnie ze dwóch, trzech tygodni, żeby powiedzieć o grupie osób, a nie tylko o Jacku Karnowskim – wyjaśnił. Samorządowiec zapewnił, że ma bardzo dobre relacje z Donaldem Tuskiem. Jak wskazał, żywi nawet podziw do szefa Platformy Obywatelskiej.

Jacek Karnowski: mam zaufanie do Donalda Tuska

– Mam zaufanie do Donalda Tuska. Jesteśmy jak dobre, stare małżeństwo. Znamy się ponad 30 lat. Mam nadzieję, że Donald mi wybaczy to porównanie – ocenił. Karnowski podkreślił, że najprawdopodobniej wystartuje z Sopotu.

– Jestem zwolennikiem, żeby startować tam, gdzie człowiek ma największe szanse, żeby pomóc. Chcemy walczyć o dodatkowe miejsca w Sejmie. Widzę zrozumienie dla tego wśród liderów i mieszkańców – podkreślił.

Karnowski wyjaśnił, że rozmowy z Koalicją Obywatelską dotyczą startu od kilkunastu do 20 samorządowców z Tak! Dla Polski zarówno do Sejmu, jak i do Senatu. Polityk został zapytany również o ewentualny start Rafała Trzaskowskiego.

– Jest pytanie, czy nie powinien docelowo wystartować w wyborach na prezydenta Polski i te wybory wygrać. Trzeba dokonać pewnej kalkulacji, czy wcześniej ma startować do Sejmu czy na prezydenta Warszawy – stwierdził.