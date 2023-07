Jewgniej Prigożyn nie przebywa na Białorusi. Przeciwnik Władimira Putina wziął udział w forum Rosja-Afryka. To nie koniec – szef Grupy Wagnera pozwolił zrobić sobie zdjęcie. Fotografia dała jasny sygnał opinii publicznej. "Jewgienij Prigożyn jest w Rosji i swobodnie odwiedza oficjalne wydarzenie, na którym przemawiał Władimir Putin" – napisał Anton Geraszczenko.

Gdzie jest Jewgienij Prigożyn? Nowe zdjęcie rozpaliło sieć. Fot. Yegor Aleyev / AFP / East News ; Twitter / Anton Geraszczenko

Prigożyna nie ma na Białorusi. Nowe zdjęcie zbrodniarza rozpaliło sieć

Zdjęcie Jewgienija Prigożyna z forum Afryka-Rosja udostępnił doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Geraszczenko. "Rosyjskie media publikują zrzut ekranu z rzekomego spotkania Prigożyna z przedstawicielami Republiki Środkowoafrykańskiej na szczycie Rosja-Afryka w Sankt Petersburgu" – napisał.

"Oznacza to, że Prigożyn przebywa w Rosji i swobodnie odwiedza oficjalne wydarzenie, na którym przemawiał także Władimir Putin" – dodał.

Warto podkreślić, że w wydarzeniu udział wzięło 17 przedstawicieli państw kontynentu, a także... sam dyktator, przeciwko któremu maszerował Prigożyn. Tematem rozmów było między innymi bezpieczeństwo żywnościowe Afryki oraz umowy na transport zboża.

Jewgienij Prigożyn od lat reprezentował Rosję w Afryce

Osoby, które nie śledzą polityki międzynarodowej, mogą zadawać sobie pytanie, dlaczego akurat Afryka? Otóż Rosja od lat nawiązuje współprace z tamtejszymi rządami, podsycając niepokoje i antyzachodnie nastroje. Podobne działania podejmuje m.in. na Bałkanach.

Szczególną rolę odgrywa tu właśnie Grupa Wagnera i sam Jewgienij Prigożyn. To właśnie prywatna bojówka za usługi na rzecz poszczególnych rządów otrzymywała m.in. prawo do wydobycia surowców mineralnych.

Po 2018 roku zbrodniarze zaczęli być obecni w Madagaskarze, Sudanie i Republice Środkowoafrykańskiej. Najemnicy stanowią także ochronę prezydenta kraju Faustina-Archange'a Touadery.

– Wagnerowcy działają poza wszelkimi normami prawnymi i znani są z tego, że zwalczając partyzantkę czy terroryzm, stosują bezwzględnie i brutalne metody. Działali i działają tak w Afryce jak i na Bliskim Wschodzie (Syria), brali też udział w wojnie przeciwko Ukrainie, zwłaszcza w jej początkowej fazie, w 2014 roku – powiedział w rozmowie z naTemat ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich dr Witold Rodkiewicz.

Teraz sytuacja nieco się zmieniła. Według ustaleń Sky News, porozumienie Prigożyn-Putin ma zakładać zrzeczenie się przez wagnerowców kontroli nad działalnością handlową na kontynencie. To oznacza przejęcie przez Kreml władzy nad gorzelniami, browarami i kopalniami złota.

Z ustaleń "The Africa Report" wynika, że ze stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej do Moskwy miało odlecieć od 500 do 600 najemników.

Wagnerowcy do kraju mieli wrócić trzema samolotami. W mieście Bouar przebywa około 1400 najemników, którzy w dalszym ciągu pozostają w gotowości do bronienia reżimu prezydenta Touadery.