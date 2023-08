Hakiel stanął w obronie Cichopek. Dosadnie odpowiedział na kąśliwy komentarz internuatki

Pokłosie rozstania Marcina Hakiela z Katarzyną Cichopek ciągnie się za tancerzem nieustannie. Tym razem celebryta stanął w obronie byłej małżonki. W odpowiedzi na kąśliwy komentarz internautki, w którym obrażała gwiazdę TVP, choreograf zdecydował się interweniować.

Hakiel dosadnie odpowiedział internautce. Tancerz stanął w obronie Cichopek Fot. instagram.com / @marcinhakiel

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Marcin Hakiel rozstał się po wielu latach małżeństwa z Katarzyną Cichopek. Ich miłosna przygoda rozpoczęła się na planie tanecznego show "Tańca z gwiazdami" w 2005 roku. Wytańczyli wówczas zwycięstwo. Zauroczenie na parkiecie zaowocowało uczuciem. Na ślubnym kobiercu stanęli 3 lata później. Mają razem dwójkę dzieci: 13-letniego Adama i 9-letnią Helenkę.

W marcu 2022 roku na kontach w social mediach zarówno u Katarzyny Cichopek jak i Marcina Hakiela pojawiło się oficjalne oświadczenie o rozstaniu. Zapewnili wówczas, że decyzję podjęli wspólnie i nie mają w planach komentować jej szerzej, co zmieniło się po czasie.

Jednak w ostatnich tygodniach ponownie zrobiło się głośno o tancerzu. Wszystko za sprawą spekulacji na temat rzekomego romansu z Magdaleną Stępień i rozstania z tajemniczą Dominiką. Odkąd para zakończyła swój związek, choreograf coraz chętniej dzieli się szczegółami ze swojego życia prywatnego. Ostatnimi czasy postanowił wyjawić, w jaki sposób dowiedział się o zdradzie Cichopek.

Nie jest tajemnicą, że Hakiel aktywnie udziela się w mediach społecznościowych i nieustannie podtrzymuje interakcję z fanami na swoim koncie na Instagramie. Ostatnio zorganizował kilka sesji pytań i odpowiedzi, gdzie udzielił wyjaśnień na temat wielu kwestii.

Tancerz wcześniej mówił, co myśli o ewentualnym powrocie do gwiazdy TVP. Wspominał również o relacji z Maciejem Kurzajewskim. Tym razem jeden z komentarzy wywołał u niego zirytowanie. Wypowiedź ta dotyczyła Cichopek. Hakiel nie zamierzał pominąć tego wątku i stanął w obronie byłej ukochanej.

"Czy wróci Pan do "Tańca z gwiazdami"? Czy nie myślał Pan o karierze prezentera w telewizji? Powiem szczerze, że bardziej by Pan się nadawał do tej pracy niż Katarzyna, która, prawdę mówiąc, urodą nie grzeszy" – brzmiała kąśliwa wypowiedź.

Były mąż aktorki stanowczo odpowiedział na komentarz, stając w jej obronie. "Prośba o nieobrażanie się nawzajem na moim profilu. Wystarczy już hejtu w internecie. Nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, zobaczymy co czas przyniesie" – podsumował.

Cichopek dodała zdjęcie z wymownym opisem. Zareagowała była Hakiela

Jakiś czas temu na profilu Cichopek pojawił się nowy post. Prezenterka wrzuciła zdjęcie z wakacji i opatrzyła je wymownym opisem. Na tę publikację zareagowała była już partnerka Marcina Hakiela. "Wspieram. Obie wiemy, jaka jest prawda" – napisała. Na ten komentarz zareagowała nawet sama zainteresowana, emotką bicepsa i buziaczka. Co więcej, niejaka Dominika postanowiła pociągnąć wątek i wrzuciła jeszcze wymowny cytat: "By zachować szacunek dla samego siebie, lepiej zniechęcić do siebie ludzi, postępując zgodnie ze swym sumieniem, niż zjednywać ich sobie, robiąc to, co uważamy za niewłaściwe. William Boetcher" – podsumowała.

Przypomnijmy, że Hakiel wszedł w nowy związek kilka tygodni po definitywnym rozstaniu z Katarzyną Cichopek. Partnerka tancerza w ostatnich tygodniach była coraz rzadziej widywana w jego mediach społecznościowych. W "Fakcie" mogliśmy przeczytać, że domniemanym "powodem rozstania pary, była zbyt dobra relacja Dominiki z Katarzyną Cichopek".

"Właśnie to nie podobało się Marcinowi, bo Dominika zaczęła regularnie rozmawiać i kontaktować się z Kasią. On sam nie rozmawia z byłą żoną i ogranicza kontakty do minimum. Wkurzało go to, bo widział, że one się lubią, nie potrafił tego znieść, to też było powodem kłótni" – przekazał informator tabloidu.