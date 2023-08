Po wielu tygodniach pertraktacji Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica, PSL, Polska 2050 oraz Ruch Samorządowy "Tak! Dla Polski" zawarły porozumienie w sprawie tzw. paktu senackiego. Oto pełna lista kandydatek i kandydatów opozycji na wybory parlamentarne 15 października do Senatu.

Zawarcie paktu senackiego politycy Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 ogłosili w czwartek 17 sierpnia. Zgodnie z porozumieniem sił opozycji, ugrupowania nie będą przeciw sobie wystawiać kandydatów w wyborach do Senatu. We wszystkich okręgach wystawią wspólnych kandydatów. Oto pełna lista kandydatek i kandydatów, do której dotarły "Fakty" TVN.

Kandydaci Koalicji Obywatelskiej do Senatu

Okręg nr 2 - Marcin Zawiła Okręg nr 4 - Agnieszka Kołacz-Leszczyńska Okręg nr 7 - Grzegorz Schetyna Okręg nr 8 - Barbara Zdrojewska Okręg nr 9 - Andrzej Kobiak Okręg nr 10 - Ryszard Brejza Okręg nr 11 - Tomasz Lenz Okręg nr 14 - Jan Rajchel Okręg nr 19 - Marek Lipiec Okręg nr 21 - Władysław Komarnicki Okręg nr 23 - Artur Dunin Okręg nr 27 - Dorota Ryl Okręg nr 31 - Grzegorz Małodobry Okręg nr 32 - Jerzy Fedorowicz Okręg nr 33 - Bogdan Klich Okręg nr 34 - Adam Korta Okręg nr 36 - Bogusław Waksmundzki Okręg nr 40 - Jolanta Hibner Okręg nr 42 - Marek Borowski Okręg nr 43 - Małgorzata Kidawa-Błońska Okręg nr 44 - Adam Bodnar Okręg nr 51 - Tadeusz Jarmuziewicz Okręg nr 53 - Beniamin Godyla Okręg nr 56 - Jolanta Kaźmierczak Okręg nr 58 - Adam Woś Okręg nr 61 - Sławomir Snarski Okręg nr 62 - Kazimierz Kleina Okręg nr 64 - Sławomir Rybicki Okręg nr 65 - Bogdan Borusewicz Okręg nr 66 - Ryszard Świlski Okręg nr 67 - Leszek Czarnobaj Okręg nr 70 - Zygmunt Frankiewicz Okręg nr 71 - Halina Bieda Okręg nr 72 - Henryk Siedlaczek Okręg nr 74 - Gabriela Morawska-Stanecka Okręg nr 76 - Beata Małecka-Libera Okręg nr 77 - Joanna Sekuła Okręg nr 78 - Agnieszka Gorgoń-Komor Okręg nr 84 - Jerzy Wcisła Okręg nr 86 - Ewa Kaliszuk Okręg nr 87 - Jolanta Piotrowska Okręg nr 88 - Adam Szejnfeld Okręg nr 90 - Waldy Dzikowski Okręg nr 91 - Rafał Grupiński Okręg nr 94 - Wojciech Ziemniak Okręg nr 95 - Ewa Matecka Okręg nr 96 - Janusz Pęcherz Okręg nr 97 - Tomasz Grodzki Okręg nr 98 - Magdalena Kochan Okręg nr 99 - Janusz Gromek Okręg nr 100 - Stanisław Gawłowski

Kandydaci Nowej Lewicy do Senatu

Okręg nr 1 - Waldemar Witkowski Okręg nr 3 - Małgorzata Szmajdzińska Okręg nr 13 - Krzysztof Kukucki Okręg nr 15 - Stanisław Mazur Okręg nr 26 - Marcin Karpiński Okręg nr 45 - Magdalena Biejat Okręg nr 47 - kandydat jeszcze nieustalony Okręg nr 52 - Piotr Woźniak Okręg nr 55 - Marek Paprocki Okręg nr 57 - Stanisław Szałajko Okręg nr 63 - Anna Górska Okręg nr 69 - Wojciech Konieczny Okręg nr 79 - Konrad Gołota Okręg nr 80 - Maciej Kopiec Okręg nr 83 - Henryk Milcarz

Kandydaci Polski 2050 do Senatu:

Okręg nr 16 - Jacek Trela Okręg nr 20 - Mirosław Różański Okręg nr 46 - Grzegorz Nowosielski Okręg nr 50 - Cezary Brymora Okręg nr 60 - Maciej Żywno Okręg nr 73 - Piotr Masłowski Okręg nr 82 - Piotr Dasios Okręg nr 92 - Grzegorz Fedorowicz

Kandydaci Polskiego Stronnictwa Ludowego do Senatu

Okręg nr 5 - Paweł Gancarz Okręg nr 6 - Kazimierz M. Ujazdowski Okręg 12 - Ryszard Bober Okręg 17 - Marek Sulima Okręg 25 - Tadeusz Gajda Okręg 28 - Marek Mazur Okręg 29 - Józef Matysiak Okręg 30 - Krzysztof Klęczar Okręg 35 - Stanisław Sorys Okręg 37 - Stanisław Pasoń Okręg 38 - Waldemar Pawlak Okręg 41 - Michał Kamiński Okręg 48 - Krzysztof Borkowski Okręg 49 - Leszek Przybytniak Okręg 54 - kandydat jeszcze nieustalony Okręg 59 - Cezary Cieślukowski Okręg 68 - Krzysztof Smela Okręg 81 - Edmund Kaczmarek Okręg 85 - Gustaw Marek Brzezin Okręg 89 - Jan Filip Libicki Okręg 93 - Anna Majda

Kandydaci bezpartyjni, popierani przez wszystkiego ugrupowania paktu senackiego

Okręg nr 22 - Wadim Tyszkiewicz Okręg nr 24 - Krzysztof Kwiatkowski Okręg nr 75 - Andrzej Dziuba Senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski przekazał w czwartek w rozmowie z TVN24, że zapadła decyzja, zgodnie z którą, pakt senacki nie wystawi kandydata w okręgu, z którego ma startować senator niezależny Jan Maria Jackowski. Przypomnijmy: senatora wykluczono z w lutym 2022 roku z klubu Prawa i Sprawiedliwości.