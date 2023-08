Kto nie uśmiechnie się na widok szczęśliwego pieska? A tym bardziej takiego, który sam wygląda, jakby szczerzył się do ludzi. Szczególnie golden retrievera, czyli rasy, którą cechuje wesołość, energia, towarzyskość i... sama słodycz. Umówmy się – rasa ta wywołuje same pozytywne skojarzenia, dlatego mówienie o kimś, że cechuje go energia golden retivera stało się w slangu niezłym komplementem. Dziewczyny oszalały natomiast na punkcie facetów, których można określić mianem "golden retriever boyfriend". To ten gość, przy którym zawsze się uśmiechasz.

Golden retriever boyfriend to facet, którego pragną dziewczyny Fot. Pexels

Golden retriever energy

Wiecie już, że "Golden retriever energy" nie jest terminem używanym wyłącznie do opisywania cech tej świetnej złotowłosej rasy. Wyrażenie spopularyzowało się oczywiście dzięki mediom społecznościowym, a szczególnie TikTokowi i Instagramowi. A tam szybko ewoluowało w te określające faceta w typie golden retrievera.

Masa dziewczyn przyznaje, że dokładnie takiego mężczyzny w swoim życiu szuka. Można powiedzieć, że golden retriever bf to przeciwieństwo bad boya. Ale skupmy się najpierw na samym wyrażeniu "golden retriever energy".

Uwaga! W żaden sposób nie jest ono seksistowskie, bo możemy odnosić je do osób niezależnie od płci, objawiających pewien typ zachowań, także tych w relacji. Dlatego z powodzeniem możecie mówić o (i szukać swojej) golden retriever girlfriend. Piszemy w formie męskiej, bo w takiej formie zjawisko stało się tiktokowym trendem.

Ktoś z "golden retriever energy":

Jest ekstrawertyczny – niczym pies, który po wbiegnięciu do pokoju musi się z każdym przywitać, taka osoba uwielbia poznawać nowych ludzi i czerpie energię z ciągłego spotykania nowych twarzy. Gdy gdzieś się pojawia, jest pewne, że wyjdzie stamtąd z nowym znajomym lub właśnie zawiązał przyjaźń na lata.

Ekscytuje go codzienność – patrzycie czasem na swojego psa z myślą, że chcielibyście być tak szczęśliwi ze swojego życia, jak on ze spaceru lub dostania smaczka? Ktoś z energią złotowłosego psa umie doceniać małe rzeczy, wygląda na kogoś zadowolonego ze swoje życia na co dzień, jest wulkanem radości i dąży do tego, by wszyscy inni przejęli jego entuzjazm.

Nie jest sztucznie miły – jego uśmiech nie jest sposobem na osiągnięcie celu czy zjednanie sobie sympatii po coś. Lubi ludzi szczerze, a inni od razu to wyczuwają.

Jest oddanym przyjacielem – o goldenach mówi się, że to jedna z najbardziej lojalnych ras. Osoby w tej energii są dobrymi przyjaciółmi, garną się do pomocy i chcą zarażać entuzjazmem.

Golden retriever boyfriend

Na TikToku hasztag golden retriever boyfriend zdobył 4 miliony wyświetleń i kryją się pod nim filmiki, na których dziewczyny przekonują, że szukają faceta w takim typie lub chwalą się swoimi partnerami mieszczącymi się w kategorii "golden retriever boyfriends". Czyli jakimi?

Z treści na TikToku wynika jednak, że wygląd nie jest aż tak ważny, chociaż kobiety często wspominają o "śmiejących się chłopięcych oczach" czy "rozczochranej czuprynie". I mimo że porównywanie mężczyzn do psów bywa największą obelgą (pies na baby, ślinił się jak pies) to tym razem jest wprost przeciwnie, bo mowa o rasie uwielbianej i kochanej. Czy ktoś nie lubi goldenów? Nie.

Tak samo, jak nikt nie pogardzi towarzystwem faceta tak radosnego i empatycznego, że nie sprawia wam żadnych problemów. GRB jest bowiem uważany za ideał faceta. To przeciwieństwo bad boya, bo o twoją uwagę zabiega, podąża za tobą krok w krok jak przywiązany do opiekunki szczeniak. Nie jest jednak także simpem czy nice guy'em, który jest miły, dopóki nie uzyska od ciebie tego, czego chce. To też nie problematyczny softboi.

Golden retriever boyfriend:

Uważany jest za ideał faceta. Nie ma nic wspólnego z toksycznym "bad boyem" przed którym ostrzegali cię rodzice. To raczej taki typ mężczyzny, którego bez obawy przedstawisz rodzicom, a ci pokochają go po pierwszym spotkaniu. Facet w tym typie troszczy się o ciebie i udowadnia, że miłość nie musi być skomplikowana.

Dziewczyny pragną takiego mężczyzny, bo to on może być gwarantem normalnego zdrowego związku, po wszystkich situationshipach czy curvingu, którego doświadczyły, randkując.

Golden retriever boyfriend:

Jest wierny – jak rasa, od której wzięła się nazwa jego osobowości. Lojalny, skupiony na partnerce, gdy jest zaangażowany, ma w głowie tylko i wyłącznie swoją ukochaną.

Chce zadowolić swoją partnerkę – to ten typ, który będzie za ciebie nosił siatki z zakupami, wyskoczy do apteki po nospę, gdy dostaniesz okres, zrobi ci śniadanie i przyniesie do łóżka, kupi kwiaty bez okazji, bo chce zobaczyć twój uśmiech. Dąży do łatwego i szczęśliwego życia dla was obojga.

Jego język miłości to dotyk – podobnie jak jego czworonożny odpowiednik GRB kocha się przytulać, to jego sposób na quality time w związku. Będzie cię przytulał, dawał niespodziewane pocałunki, dotykał ukradkiem twojej dłoni w randomowych momentach dnia – byleby mógł czuć, że jesteś blisko.

Potrzebuje dużo uwagi – znacie te historie kobiet o ich facetach wpatrzonych w ekran telefonu, grających w PlayStation czy wybierających piwo z kolegami zamiast dnia z nimi? Dziewczyna chłopaka w typie golden retrievera nie ma o nich pojęcia, bo jej facet sam potrzebuje ciągłej atencji, uwagi i zapewnień, że jest kochany. Nie ma problemu z zaangażowaniem się, kładzie serce na talerzu. Musisz je tylko przyjąć.

Docenia to, co dla niego robisz – nie jest osobą, którą trudno zadowolić, docenia starania, lubi czuć się ważny i rozpieszczany nawet najmniejszymi drobiazgami.

Niewinność i grzeczność to jego główne cechy – GR boy'e są łagodnymi osobami o pozytywnym usposobieniu. Traktują partnera z troską, czułością i szacunkiem. Są personifikacją słowa "troska".

Co ciekawe, trend stworzył też stereotyp, który stał się podstawą do żartów i memów. Mianowicie faceci w typie golden retriever boyfriend, mają być szczególnie pociągający dla biseksualnych kobiet. Niektóre biseksualne twórczynie postanowiły opublikować filmiki, na których narzekają na ten stereotyp, by za chwile pokazać na nim swojego GR boy'a.

Wygląda na to, że GRB jest chodzącym green flagiem i jeśli coś może od niego odpychać, to chyba tylko jego cukierkowość. Nie każdy lubi, żeby było aż tak słodko, jednak dziewczyny na TikToku przekonują, że po wielu situationshipach i toksycznych facetach GRB jawi się jako bezpieczna przystań.