"Mogę cię wyje***?" – tak Paweł Kukiz, lider listy Prawa i Sprawiedliwości w Opolu, zwrócił się do internauty. Powód? Obraźliwy mem na temat byłego muzyka.

Szokujący wpis Pawła Kukiza. "Mogę cię wyje***?". Fot. Andrzej Iwańczuk / Reporter / East News

Szokujący wpis Pawła Kukiza. "Mogę cię wyje***?"

Paweł Kukiz opublikował na platformie X wpis, w którym odniósł się do zarzutów o przekazanie przez rząd ponad 4 mln zł dotacji na Fundację Potrafisz Polsko!. "Warsztaty i wykłady za 'pieniądze dla Kukiza od Morawieckiego' na Campusie Rafała Trzaskowskiego" – napisał, udostępniając post z akcji Instytutu Demokracji Bezpośredniej na przedsięwzięciu prezydenta Warszawy.

Pod wpisem anonimowy internauta o nicku "Ryszard" pokazał mema o treści "Tylko przypomnę. Największy swój hit Piersi nagrały po wyj***niu Kukiza". Wywiązała się dyskusja, w której głos zabrał Paweł Kukiz.

"No to jak Ryszard? Mogę cię wyje***, miłośniku disco polo?" – zapytał polityk, który dopiero co został liderem listy Prawa i Sprawiedliwości w Opolu. Komentarz wywołał lawinę reakcji na platformie X.

"Zaraz pewnie usunie, bo to pewnie znowu włamanie na konto oczywiście", "Doszło do awarii weekendowej", "Komuś odcięło prąd", "Klasyka. Szyk. Elegancja", "Widzę pana na stanowisku ministra kultury" – piszą internauci.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy Paweł Kukiz szokuje wulgarnymi wypowiedziami. W czerwcu 2022 roku na antenie RMF FM zaczął mówić o bliżej nieokreślonej dziennikarce "pijaczce". – Mnie jasna cholera bierze, kiedy mówi się publicznie "Kukiz się sprzedał", "Poszedł do polityki dla pieniędzy" – powiedział.

– Szedłem służyć społeczeństwu, a ci durni dziennikarze – bandziory co niektórzy – mówię przede wszystkim o tej pijaczce jednej, która ma partnera polityka, stwierdzili, że Kukiz się sprzedał – dodał.

W 2021 roku zaś obrażał dziennikarkę TVN24 Dianę Rudnik, nazywając ją "kobieciną". – Podkreślam to wyraźnie jeszcze raz: nie sprzedałem się nikomu za żadne stanowiska. I nagle mnie wszyscy oskarżają, bo w Sopocie wychodzi jakaś kobiecina z tego TVN-u i mówi w pewnym momencie: oto proszę bardzo przykład, jak można sprzedać honor i twarz za pieniądze. Za jakie kobieto pieniądze?! – wypalił.

Paweł Kukiz dał się jednak poznać z szokujących wpisów na Twitterze w 2018 roku, gdy wdał się w dziwną wieczorną dyskusję z Markiem Jakubiakiem i Jakubem Wilkiem. Wówczas Kukiz publikował komentarze o "baciku o pupci" i "pośle Wilku w ekstazie, łajanym przez Jakubiaka". Polityk następnie stwierdził, że "stracił kontrolę nad kontem".