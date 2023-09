Mariola Bojarska-Ferenc dosadnie o wywiadzie Lewandowskiego. "Sodówka im uderzyła"

Bojarska-Ferenc skomentowała wywiad Lewandowskiego. Wspomniała o 'sodówce' Fot. instagram.com / @mariola_bojarska_ferenc; Maciej Witkowski/REPORTER

Niedawno Robert Lewandowski udzielił mocnego wywiadu Mateuszowi Święcickiemu, który został wyemitowany na antenie Eleven Sports i Meczyków. Rozmowa ta wzbudziła spore zainteresowanie kibiców reprezentacji Polski. W rozmowie z dziennikarzem kapitan polskiej kadry między innymi zarzucił swoim kolegom brak osobowości.

– Po meczu z Mołdawią nie wiedziałem, co się wydarzyło. Nie potrafiłem znaleźć wtedy odpowiedzi. Po pewnym czasie przeanalizowałem sobie to spotkanie (...) Moim zdaniem problemem kadry jest to, że nie ma w niej osobowości. Nie chodzi o umiejętności czysto piłkarskie, a osobowości na boisku, które w pewnych momentach obudzą zespół i zainterweniują tak, żeby nie było później problemów – tłumaczył "Lewy".

Do słów Roberta Lewandowskiego odniosło się wiele osób ze świata show-biznesu i sportu. Teraz do tego grona postanowiła dołączyć Mariola Bojarska-Ferenc. Trenerka fitness w rozmowie z portalem plotek.pl zdradziła, czy mąż Anny Lewandowskiej miał rację, wygłaszając tak kontrowersyjną tezę. Bojarska-Ferenc podkreśliła, że piłkarzom odbiła "sodówka".

Robert wie pewnie więcej niż ja. Myślę, że ta drużyna trochę teraz jest rozbita, co widać po wynikach. Wczoraj chyba widziałam, nie pamiętam na jakim kanale, bardzo ciekawy wywiad z Robertem - z pewnością jest to mądry, empatyczny mężczyzna i trudno go obwiniać o wszystkie porażki Polski, no bo on jest jeden, a ich jest przecież trochę więcej na boisku, jest to gra jednak zespołowa. Ale ma trochę w tym racji. Ja też miałam takie wrażenie, że przyszedł taki moment, że troszkę sodówka niektórym odbiła do głowy.

Mariola Bojarska-Ferenc