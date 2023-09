Czarna lista utworów na weselu Skiby. Znalazł się na niej Kukiz

Nie jest tajemnicą, że Krzysztof Skiba, delikatnie mówiąc, nie jest fanem działalności politycznej Pawła Kukiza. Lider zespołu Big Cyc odcina się od dawnego kolegi po fachu. Teraz okazało się, że podczas wesela Skiby twórczość lidera zespołu Piersi znalazła się na "czarnej liście" utworów.

Kukiz na czarnej liście Skiby. Nie chciał utworów polityka na swoim weselu Fot. instagram.com / @skibabigcyc; JACEK DOMINSKI/REPORTER

Aktywność polityczna Pawła Kukiza często głośno jest komentowana przez jego byłych kolegów z branży muzycznej. Przypomnijmy, że muzyk przez wiele przedstawiał siebie jako "antysystemowca" a w swojej twórczości wielokrotnie w wulgarny sposób wypowiadał się o władzy. Kukiz zarzekał się także, że nigdy nie wejdzie do świata polityki. "Jak zostanę politykiem, to naplujcie mi w ryj i mówcie do mnie szmato" – podkreślał dobitnie.

Z czasem okazało się, że słowa Kukiza to tylko czcze gadanie. Od ładnych paru lat jest liderem partii Kukiz'15, którą powołał w 2015 roku. Z biegu rozpoczął działalność polityczną na szeroką skalę, a na samym początku cieszył się nawet bardzo dużym poparciem. Dziś jest zupełnie inaczej. Największą wizerunkową wpadką dla Kukiza okazało się pamiętne głosowanie w sejmie ws. "lex TVN".

Czytaj także: Kukiz wystawił laurkę Kaczyńskiemu. Tymi słowami wywołał burzę oklasków, potem było buczenie

Niestety poparcie Kukiza diametralnie spadło po zaistniałej sytuacji. W związku z tym od tamtej pory muzyk popiera działalność Prawa i Sprawiedliwości, a na dodatek ma wystartować w wyborach właśnie z list wspomnianej partii. Przypomnijmy, że jeszcze parę lat wcześniej Paweł Kukiz nie miał najlepszego zdania na temat działalności ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. Jednak tak drastyczna zmiana poglądów spowodowała, że koledzy z branży muzycznej, którzy niegdyś kolegowali się z Kukizem, dziś od niego się odcinają.

Czytaj także: Skiba wbija szpilę "antysystemowemu" Kukizowi. Wypomniał mu jego dawne występy w Jarocinie

Kukiz na czarnej liście Skiby. Nie chciał utworów polityka na swoim weselu

Pośród wielu muzyków, między innymi Krzysztof Skiba nie szczędzi negatywnych komentarzy pod adresem byłego frontmena Piersi. Lider zespołu Big Cyc nie potrafi zrozumieć, co stało się z mężczyzną, którego przed laty bardzo lubił i szanował. Niechęć muzyka urosła do takiego poziomu, że Skiba zabronił grania piosenek Kukiza na swoim niedawnym weselu.

Przypomnijmy, że Krzysztof Skiba 19 sierpnia ożenił się ze swoją ukochaną Karoliną Kempińską. Jak się okazało wesele było bardzo udane. Być może za sprawą określonej muzyki, o którą zadbał lider Big Cyc. W wywiadzie dla Radia Złote Przeboje, Skiba zdradził, że przygotował "czarną listę" utworów zakazanych. To właśnie one nie miały prawa polecieć z głośników.

"Oczywiście była lista wykonawców, którzy są preferowani, ale oczywiście może też grać tych, których sam chce. Natomiast była też czarna lista utworów, których nie wolno grać. Listę otwierał Paweł Kukiz – żadnych piosenek Pawła Kukiza, żadnych piosenek disco polo i żadnych piosenek tak zwanej polskiej biesiady weselnej. To była, moim zdaniem, krótka czarna lista, żeby wszyscy dobrze się czuli" – podsumował.