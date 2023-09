Oto skutki afery wizowej PiS. Niemcy zaczęli odsyłać imigrantów

Dość niespodziewany skutek może mieć ujawnienie gigantycznej afery wizowej PiS. Europejskie państwa, do których trafili imigranci na "lewych" polskich wizach, mogą ich po prostu... odsyłać z powrotem do Polski. Niemcy już zaczęli to robić.

Niemcy już odsyłają do Polski imigrantów z afery wizowej (zdjęcie poglądowe) Fot. Lukasz Szelemej/East News

Afera wizowa. Niemcy odsyłają imigrantów do Polski

Nawet kilkaset tysięcy polskich wiz mogło zostać wydanych w ostatnich latach z naruszeniem prawa. Gigantyczna skala ujawnionej niedawno afery wizowej stała się dużym problemem dla Prawa i Sprawiedliwości, który z imigracji uczynił jeden z tematów wyborczych. Teraz jednak proceder uskuteczniany w Ministerstwie Spraw Zagranicznych może obrócić się przeciwko polskiemu rządowi.

Wielu posiadaczy nielegalnie zdobytych dokumentów nie zostało jednak w Polsce, ale pojechało na zachód Europy. Jednak koniec końców to Polska będzie musiała sobie z nimi poradzić.

– Imigranci, którzy dostali te "lewe" wizy w wyniku afery wizowej i pojechali z Polski do Niemiec, zostaną odesłani do Polski. To już się dzieje – stwierdza w rozmowie z "Faktem Andrzej Byrt, były ambasador Polski w Niemczech.

– Niemcy zaczęli przekazywać nam połapanych imigrantów, którzy w Niemczech nie powinni byli się znaleźć, ponieważ albo uciekli z naszych ośrodków azylowych, albo przedostali się przez Polskę do Niemiec, pomimo że takiego celu przyjazdu do Unii nie zgłaszali, gdy do Polski pod różnymi pretekstami przyjeżdżali – dodaje były dyplomata.

Byrt krytykuje przy tym fakt "podrzucania" sobie imigrantów przez poszczególne państwa Unii Europejskiej – która powinna sobie radzić z problemem migracji wspólnymi siłami. Warto przy tym jednak przywołać zachowanie polskiego rządu, który jeszcze niedawno głośno protestował przeciwko nawet symbolicznemu udziałowi Polski w unijnym mechanizmie relokacji migrantów (szybko okazało się bowiem, że nasz kraj nie musiałby w jego ramach przyjmować żadnych migrantów) – swoją retoryką PiS raczej nie zdobył sojuszników w UE.

Afera wizowa. Szokujące ustalenia posłów KO

Przypomnijmy, że w ostatnim dniu sierpnia premier Mateusz Morawiecki odwołał ministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka. W komunikacie resort napisał, że powodem tej decyzji był "brak satysfakcjonującej współpracy". Według informacji "Gazety Wyborczej" w sprawie afery wizowej trwa międzynarodowe śledztwo, jednak polskie służby zaprzeczają tym informacjom i twierdzą, że tylko polska prokuratura wraz z CBA bada sprawę. Cały czas wychodzą jednak na jaw nowe informacje nt. skali afery wizowej. – Wiemy z nieoficjalnych rozmów, że polska policja była informowana o tym, że wzrasta drastycznie liczba wiz polskich, które pojawiają się w Unii Europejskiej, że takie informacje trafiały do polskich służb przez wiele ostatnich lat – powiedział we wtorek poseł sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński. Wraz z Janem Grabcem i Cezarym Tomczykiem przeprowadził on kontrolę poselską w Komendzie Głównej Policji.

– Te wszystkie nasze kontrole mają na celu ustalenie podstawowych faktów. Chcielibyśmy wiedzieć, ilu imigrantów z Afryki, z Azji zostało zaproszonych przez rząd PiS-u do Polski lub wjechało. Co się teraz z nimi dzieje? Gdzie przebywają? Jaki jest ich status? Te liczby, te 250 tys. imigrantów z Azji i Afryki z ostatnich 2,5 roku. 600 tys. od 2016 roku to są ogromne liczby – mówił Jan Grabiec.