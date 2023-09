TVP negocjowało z Polsatem przedłużenie sublicencji na transmisję meczów Ligi Mistrzów. To jednak się nie udało. W ten oto sposób Telewizja Polska nie będzie mogła pokazać kibicom zmagań najlepszych klubów piłkarskich.

Policzek dla TVP. Polsat nie przedłużył sublicencji na Ligę Mistrzów. Fot. Andrzej Hulimka / Reporter / East News

Policzek dla TVP. Polsat nie przedłużył sublicencji na Ligę Mistrzów

O fiasku rozmów ws. przedłużenia sublicencji na transmisję Ligi Mistrzów poinformował redaktor naczelny TVP Sport Sebastian Staszewski. "TVP nie ma już sublicencji do LM" – odpowiedział widzowi stacji.

Nie wiadomo jednak, co konkretnie się stało ani z jakiego powodu nie udało się wynegocjować przedłużenia umowy. Warto podkreślić, że wybrane mecze Ligi Mistrzów można było oglądać na antenach Telewizji Polskiej przez ostatnie dwa lata.

Na ten komunikat stanowczo zareagowali internauci. "No to skazani na Polsat", "A na co idzie 2,8 mld zł. Nie stać was za taką kasę na sublicencję? Czy nawet na wykupienie całej LM", "To była jedyna rzecz, dla której warto was odpalać poza Euro" – czytamy w komentarzach na platformie X.

Liga Mistrzów wystartuje już w nadchodzący wtorek 19 września. Podczas 32. już edycji tytułu bronić będą piłkarze Manchesteru City. Wszystkie rozgrywki będzie można śledzić na kanałach Polsat Sport Premium, a także na CANAL+ online. Wybrane mecze mogą być również zaprezentowane na głównym kanale Polsatu.

Na murawie będziemy mogli obserwować także ośmiu Polaków, w tym Roberta Lewandowskiego, reprezentującego FC Barcelonę oraz Piotra Zielińskiego z SSC Napoli.