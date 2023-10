Do 1 stycznia zostało jeszcze kilka miesięcy, ale rok 2023 już zasłużył na miano Roku Rozstań Gwiazd. Zagraniczni celebryci tłumnie ogłaszali w tym roku zerwania i rozwody, co złamało serca milionom fanów. Wybraliśmy 10 najgłośniejszych i najbardziej zaskakujących rozstań znanych i lubianych w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy. Niewykluczone, że do grudnia będzie ich jeszcze więcej...

Jakie gwiazdy rozstały się ze swoimi ukochanymi w tym roku? To nie tylko Hugh Jackman Fot. Tiziana Fabi/AFP/East News

Największe rozstania gwiazd w 2023 roku. 10 znanych par, które ze sobą zerwały

Wybraliśmy 10 rozstań gwiazd, które najbardziej zaskoczyły fanów, media i opinię publiczną. Uszeregowaliśmy je w kolejności od najmniej do najbardziej głośnych i niespodziewanych.

10. Ricky Martin i Jwan Yosef

Rozstali się: w lipcu

Byli razem: osiem lat (w tym sześć lat małżeństwa)

Ricky Martin i Jwan Yosef w lipcu nieoczekiwanie ogłosili, że rozwodzą się po sześciu latach małżeństwa. "Zdecydowaliśmy się zakończyć nasze małżeństwo z miłością, szacunkiem i godnością dla naszych dzieci" – napisali w oświadczeniu portorykański gwiazdor pop i syryjsko-szwedzki malarz.

Ricky Martin i Jwan Yosef zaczęli pisać ze sobą na Instagramie w 2015 roku, a sześć później zaczęli się spotykać. W styczniu 2018 roku piosenkarz ogłosił, że sekretnie poślubił swojego ukochanego. Mają dwoje wspólnych dzieci: 5-letnią córkę Lucię i 4-letniego syna Renna oraz wspólnie wychowywali dwóch synów Ricky'ego Martina, 14-letnich dziś bliźniaków Valentina i Mattea.

9. Ariana Grande i Dalton Gomez

Rozstali się: prawdopodobnie w styczniu, media dowiedziały się o tym lipcu

Byli razem: trzy lata (w tym półtora roku małżeństwa)

Ariana Grande i Dalton Gomez to kolejne rozstaniowe zaskoczenie tego roku. Piosenkarka miała za sobą kilka związków i rozstań, dlatego fani liczyli na to, że agent nieruchomości Dalton Gomez będzie "tym jedynym".

Ich związek był prywatny, a para nie pojawiała się razem na czerwonych dywanach. Publicznym wyjątkiem był teledysk do charytatywnego singla "Stuck With U" z Justinem Bieberem, który został wydany w maju 2020 roku na początku pandemii COVID-19: Grande zadebiutowała w nim z ukochanym. Gomez i Grande pobrali się 15 maja 2021 roku w Kalifornii, a zdjęcia ze ślubu (już usunięte z profilu Ariany Grande) były jednymi z postów na Instagramie, które otrzymały najwięcej polubień w historii serwisu: ponad 25 milionów.

Podczas tegorocznego Wimbledonu reporterzy zauważyli, że siedząca na widowni Grande nie miała obrączki, co zrodziło spekulacje o rozwodzie. Potwierdził je magazyn "People", który poinformował, że Grande i Gomez rozstali się po cichu wcześniej w tym roku.

Jednocześnie pojawiły się plotki o romansie 30-letniej gwiazdy z Ethanem Slaterem, artystą musicalowym, który wraz z Grande gra w filmowej ekranizacji "Wicked". To wzbudziło ogromne kontrowersje, gdyż znany z musicalu "SpongeBob" Slater w podobnym czasie również rozstał się z żoną, a ta zasugerowała, że to piosenkarka rozbiła ich małżeństwo. Internauci nazwali wówczas Arianę "niszczycielką związków".

8. Sofía Vergara i Joe Manganiello

Rozstali się: w lipcu

Byli razem: dziewięć lat (w tym osiem małżeństwa)

Sofía Vergara i Joe Manganiello byli uważani za jedną z najbardziej zgranych par w Hollywood. Aktorzy zaręczyli się w 2014 roku, a rok później stanęli na ślubnym kobiercu. W lipcu 51-letnia gwiazda "Współczesnej rodziny" i 46-letni aktor znany z "Czystej krwi" wydali oświadczenie w portalu Page Six, że rozstają się po ośmiu latach małżeństwa.

"Podjęliśmy trudną decyzję o rozwodzie. Jako dwie osoby, które się nawzajem bardzo kochają i o siebie troszczą, uprzejmie prosimy o szacunek dla naszej prywatności w tym trudnym dla nas czasie, gdy wkraczamy w nowy etap naszego życia" – brzmiała treść komunikatu.

7. Natalie Portman i Benjamin Millepied

Rozstali się: w sierpniu

Byli razem: 14 lat razem (w tym 11 lat małżeństwa)

Natalie Portman i Benjamin Millepied, izraelsko-amerykańska aktorka i francuski tancerz oraz choreograf, rozstali się po plotkach o romansie 46-latka. Kochanką Millepieda miała być aktywistka klimatyczna Camille Étienne, a małżeństwo podobno próbowało jeszcze uratować swoją przyszłość. Ani gwiazda, ani choreograf nie skomentowali jednak tych doniesień.

Natalie Portman spotkała Benjamina Millepieda na planie filmu "Czarny łabędź" w 2009 roku (dostała za niego Oscara w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa). Pobrali się w 2012 roku, mają dwoje dzieci. Tancerz specjalnie dla swojej żony przeszedł w 2014 roku na judaizm.

6. Kylie Jenner i Travis Scott

Rozstali się: w styczniu

Byli razem: pięć lat (z przerwami)

Kylie Jenner i Travis Scott to dość burzliwa para: zaczęli spotykać się w 2017 roku i byli ze sobą pięć lat, podczas których kilkukrotnie ze sobą zrywali i do siebie wracali. Rozstali się w styczniu tego roku, ale ani influencerka i bizneswoman, ani raper nie skomentowali swojej decyzji.

Fani 26-latki i 32-latka liczą więc na to, że do siebie jeszcze wrócą, chociaż Kylie Jenner od kilku miesięcy (prawdopodobnie od kwietnia) spotyka się z Timothée Chalametem, gwiazdorem "Tamtych dni, tamtych nocy", "Diuny" i "Małych kobietek". Kardashianka i Travis Scott mają dwoje dzieci: 5-letnią Stormi i półtorarocznego Aire'a.

5. Britney Spears i Sam Asghari

Rozstali się: w sierpniu

Byli razem: siedem lat (w tym 14 miesięcy małżeństwa)

Informacja o rozwodzie Britney Spears i Sama Asghariego, którą w sierpniu podał portal TMZ, był sporym zaskoczeniem. Małżeństwo pary trwało jedynie czternaście miesięcy, a 41-letnia gwiazda i jej 29-letni ukochany byli ze sobą łącznie siedem lat. Spodziewali się nawet dziecka, ale niestety wokalistka poroniła.

Dlaczego Britney Spears i Sam Asghari się rozstali? Oficjalnie nie wiadomo. To Asghari złożył pozew o rozwód, a powodem miała być domniemana zdrada Spears. W pozwie miała znaleźć się jednak informacja o "różnicach nie do pogodzenia". "Po sześciu latach miłości i wsparcia wraz z żoną zdecydowaliśmy się zakończyć naszą wspólną podróż. Zachowamy dla siebie miłość i szacunek, zawsze życzę jej jak najlepiej" – napisał na InstaStories Sam Asghari.

Z kolei Britney Spears wyjawiła, że "sześć lat to długi czas, aby być z kimś, zatem jest trochę zszokowana". "Nie jestem tutaj, aby wyjaśnić, dlaczego, bo szczerze mówiąc to niczyja sprawa. Mój profil na Instagramie może wydawać się idealny, ale jest daleki od prawdy i myślę, że raczej wszyscy o tym wiedzą. (...) Powinnam być bezwarunkowo kochana, a nie na warunkach! Więc będę tak silna, jak tylko potrafię, i dam z siebie wszystko! Faktycznie dobrze mi to wychodzi" – dodała gwiazda, która we wrześniu 2021 roku została uwolniona przez sąd spod trwającej 13 lat kurateli jej ojca.

4. Justin Trudeau i Sophie Grégoire

Rozstali się: w sierpniu

Byli razem: 20 lat (w tym 18 małżeństwa)

Premier Kanady niekoniecznie pasuje do innych par celebrytów w tym zestawieniu, ale Justina Trudeau nie mogło tutaj zabraknąć. Cały świat był bowiem zaskoczony oświadczeniem polityka i jego żony Sophie Grégoire o separacji. Para pobrała się w 2005 roku i ma troje dzieci: 15-letniego Xaviera, 14-letnią Ellę-Grace i 9-letniego Hadriena.

Justin Trudeau i Sophie Grégoire ogłosili swoją decyzję w mediach społecznościowych i podkreślili, że została ona podjęta po "wielu znaczących i trudnych rozmowach". "Pozostają bliską rodziną, a Sophie i premier skupiają się na wychowywaniu dzieci w bezpiecznym, pełnym miłości i współpracy środowisku" – można było z kolei przeczytać w oświadczeniu biura Justina Trudeau.

3. Taylor Swift i Joe Alwyn

Rozstali się: w maju

Byli razem: sześć lat

Rozstanie Taylor Swift i Joe Alwyna, angielskiego aktora ("Faworyta", "Rozmowy z przyjaciółmi"), zszokowało swifties, czyli fanki i fanów gwiazdy. 33-latka i 32-latek byli razem sześć lat, a ich związek nie był publiczny: para chroniła swojej prywatności, nie chodziła razem na czerwone dywany, nie publikowała wspólnych zdjęć. Wiele o ich związku można było jednak "wyczytać" z piosenek Taylor Swift: niektóre traktują o Alwynie, a aktor jest nawet współtwórcą kilku utworów swojej byłej (pisał je pod pseudonimem William Bowery).

Nie wiadomo, dlaczego Taylor Swift i Joe Alwyn się rozstali. Plotkuje się jednak, że powodem są różnice w osobowościach, które miały się nasilić, gdy po pandemii Swift znowu stanęła w światłach reflektorów. Para rozstała się bowiem praktycznie na początku wielkiej trasy koncertowej Swift The Eras Tour (w jej ramach Swift przyjedzie do Polski w sierpniu 2024 roku i da w Warszawie aż trzy koncerty).

2. Sophie Turner i Joe Jonas

Rozstali się: we wrześniu

Byli razem: siedem lat (w tym cztery lata małżeństwa)

Rozwód Sophie Turnera i Joe Jonasa wzbudza ogromne emocje. Dlaczego? 27-letnia gwiazda "Gry o tron" i "X-Menów" oraz 34-letni członek grupy Jonas Brothers uchodzili za jedno z najfajniejszych, młodych małżeństw w Hollywood. Uważano ich wręcz za parę idealną, dlatego plotki o rozstaniu, które jako pierwszy opublikował portal TMZ, rozgrzały internet do czerwoności.

Plotki okazało się prawdą: Sophie Turner i Joe Jonas rozwodzą się po czterech latach małżeństwa (byli ze sobą łącznie siedem lat i doczekali się dwóch córek, które obecnie mają trzy lata i rok). "Po czterech wspaniałych latach małżeństwa oboje zdecydowaliśmy się zakończyć nasz związek małżeński w atmosferze przyjaźni. Jest wiele spekulacji o przyczynach, ale naprawdę jest to nasza wspólna decyzja. Mamy szczerą nadzieję, że każdy uszanuje naszą prośbę o prywatność dla nas i naszych dzieci" – brzmi ich wspólne oświadczenie.

To Joe miał złożył pozew o rozwód, a Turner zadeklarowała ostatnio, że dowiedziała się o tym z internetu. Rozwód pary budzi ogromne kontrowersje, a większość internautów jest po stronie Sophie Turner, która miała podobno często wychodzić z domu i zostawiać dzieci z ojcem (oceniono to jako mom-shaming). Niewykluczone, że rozwód będzie burzliwy: Turner złożyła pozew w sądzie przeciwko Jonasowi, który ma przetrzymywać paszporty ich córek, przez co aktorka nie może z nimi wrócić do Wielkiej Brytanii. Para przeprowadziła się tam w kwietniu, obecnie rodzina przebywa w Nowym Jorku.

1. Hugh Jackman i Deborra-Lee Furness

Rozstali się: we wrześniu

Byli razem: 27 lat

Rozstanie Hugha Jackmana i Deborry-Lee Furness to chyba największe zaskoczenie tego roku. Australijscy aktorzy uchodzili za jedną z najbardziej zgranych i wiernych sobie par w show-biznesie: pobrali się w kwietniu 1996 roku i byli ze sobą ponad 27 lat. Mają dwoje adoptowanych dzieci: 23-letniego Oscara i 18-letnię Avę.

"Mieliśmy szczęście być ze sobą jako mąż i żona w cudownym, pełnym miłości małżeństwie przez prawie trzy dekady. Nasza podróż teraz się zmienia i zdecydowaliśmy się rozstać, by dążyć do naszego indywidualnego rozwoju. Nasza rodzina zawsze była i zawsze będzie naszym najwyższym priorytetem. Wkraczamy w ten nowy rozdział z wdzięcznością, miłością i życzliwością" – napisali w oświadczeniu dla magazynu "People" 54-letni Hugh Jackman i 67-letnia Deborra-Lee Furness.

Czytaj także: https://natemat.pl/504133,celebryci-ktorzy-sa-do-siebie-podobni