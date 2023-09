Tusk ostro o Morawieckim. "Paraduje w mundurku jak podstarzały harcerz"

– Premier Morawiecki paraduje niczym podstarzały harcerz. Oni nie mają nic wspólnego z mundurami – powiedział Donald Tusk podczas spotkania z wyborcami w Otwocku. Tydzień po ataku policji na Kingę Gajewską szef Platformy Obywatelskiej w tym samym miejscu przypomniał o aferze wizowej.

Donald Tusk o Morawieckim: Paraduje w mundurku jak podstarzały harcerz. Fot. Wojciech Olkuśnik / East News

Donald Tusk w Otwocku. Ostro uderzył w Mateusza Morawieckiego

Jeszcze tydzień temu swoje wystąpienie w Otwocku zorganizował Mateusz Morawiecki. To wtedy Kinga Gajewska stanęła na ulicy z megafonem, by powiedzieć wyborcom Prawa i Sprawiedliwości o aferze wizowej.

– Kompletnie stracili kontrolę nad polską granicą i sprzedali nasze bezpieczeństwo za łapówki. Wpuścili 250 tys. migrantów z Azji i Afryki. Straszyli, straszyli a sami ich wpuścili – powiedziała wtedy w rozmowie z naTemat posłanka Platformy Obywatelskiej.

Za nagłaśnianie nieprawidłowości, których miał dopuścić się Piotr Wawrzyk, policja siłą zaciągnęła ją do radiowozu. Teraz przekaz Gajewskiej ze zdwojoną siłą w Otwocku powtórzył właśnie Donald Tusk.

Podczas wystąpienia były premier stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość wymyśliło "domową wojenkę o mundur", podczas gdy polskie wizy były sprzedawane na targach pod konsulatami.

– Jarosławie, żeby to do ciebie dotarło. Tutaj wszyscy są murem za mundurem, a nie za twoim garniturem – zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego.

– Nie szanuje polskiego munduru, polskiego wojska minister, który po popełnieniu strasznego błędu z rosyjską rakietą, obrzucił najcięższymi oskarżeniami polskich generałów – dodał.

Następnie Tusk uderzył również w premiera. – Minister Błaszczak lubi się przebierać w te mundurki. Premier Morawiecki paraduje niczym podstarzały harcerz. Oni nie mają nic wspólnego z mundurami – skrytykował.

Donald Tusk o rządzie PiS: Oni nie są zdolni do odpowiedzialności za swoje decyzje

– Oni nie są zdolni do wzięcia odpowiedzialności za swoje decyzje. W sytuacji krytycznej zrzucają odpowiedzialność na polskiego oficera, polskiego generała. To tchórze, którzy nie mają nic wspólnego z kompetentnym, cywilnym nadzorem nad wojskiem – ocenił.

Szef Platformy Obywatelskiej podkreślił, że podczas każdego spotkania z wyborcami stara się tłumaczyć, w jakim położeniu znalazła się Straż Graniczna. – Kto ich naprawdę upokarza? Kto szydzi z ich munduru? Kto marnuje ich wielki wysiłek? – zapytał retorycznie.

– PiS wysłało tych ludzi na granice do pracy ciężkiej i niewdzięcznej. Wykonują rozkazy niehumanitarne. Wiemy, że oni cierpią z tego powodu. Wysłali wojskowych, którzy muszą sami płacić za jedzenie w Biedronce – stwierdził.

– Kto obraża polski mundur? Najgorsze w tej sytuacji jest, że oni Straży Granicznej kazali pilnować płotu, który postawił Mariusz Błaszczak. Dochodzi tam do sytuacji złych, dramatycznych. A równolegle uruchomili proceder handlu polskimi wizami i wpuścili tu kilkaset tysięcy ludzi. Nikt nie kontroluje, kto przyjechał. Tylko w lipcu i sierpniu 25 tys. migrantów przeszła z terytorium Polski do zachodniej części Europy – podsumował.