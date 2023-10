W yniki exit poll dały Trzeciej Drodze 13 proc. poparcia. Koalicja Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego miała do pokonania 8-procentowy próg wyborczy. Szymon Hołownia razem z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na gorąco skomentowali wynik wyborów do Sejmu. – Trzecia Droga chciała i wiele wskazuje na to, że będzie kotwicą demokracji przez następne lata w Polsce – skomentował sondażowy wynik Hołownia.





Exit poll: 13 proc. poparcia dla Trzeciej Drogi. "Skończyły się w Polsce kłótnie i rozdawnictwo"

Dorota Kuźnik

