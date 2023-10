PiS stracił prawie 9 punktów w kluczowym regionie! Nie pomógł nawet Kaczyński

Alan Wysocki

J arosław Kaczyński prowadzi listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu obejmującym Kielce i całe województwo świętokrzyskie. Z sondażu Ośrodka Badawczego Dobra Opinia wynika, że poprzeć go tam chce aż 46,8 proc. Polek i Polaków. To gwarantuje zwycięstwo i aż dziewięć mandatów, jednak warto podkreślić, że porównaniu do ostatnich wyborów, to spadek poparcia o prawie 9 p.p.