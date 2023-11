Widzowie z zapartym tchem czekają na nowe sezony takich seriali HBO, jak "Ród smoka" czy "The Last of Us". Nie mamy dla nich dobrych wieści – przedstawiciel stacji właśnie poinformował, kiedy można się spodziewać kontynuacji najgłośniejszych tytułów HBO. Daty niestety nie są szczególnie bliskie.

Kiedy premiery nowych sezonów "Rodu smoka" i "The Last of Us"? Fot. kadr z serialu "Ród smoka"

Kiedy nowe sezony "Rodu smoka" i "The Last of Us"?

Na konferencji w Nowym Jorku przedstawiciel HBO Casey Bloys nie podzielił się z fanami największych tytułów stacji najlepszymi wiadomościami. Ze względu na opóźnienia spowodowane strajkami w Hollywood zdjęcia do kolejnego prequelu "Gry o tron" znanego obecnie jako "A Knight of Seven Kingdoms: The Hedge Knight" i drugiego sezonu "The Last of Us" mają się zacząć na wiosnę 2024 roku.

Oznacza to, że premiery tych dwóch tytułów można się spodziewać najwcześniej w drugim kwartale 2025 roku. Bloys przyznał, że produkcja w uniwersum stworzonym przez George'a R.R. Martina nie ma jeszcze obsady, ale to priorytetowy tytuł HBO.

Przypomnijmy, że "Ród smoka" był hitem jesieni 2022 roku, natomiast "The Last of Us" (i Daddy Pedro) rozpalało publiczność na początku tego roku.

"Pamiętam te wszystkie jojczenia, wyzwiska i hejty, gdy pojawiły się pierwsze fotosy z 'Rodu smoka'. Że wygląda to, jak szkolne jasełka, bieda-cosplay, a peruki to już w ogóle śmiech na sali tronowej. To kolejna nauczka dla wszystkich, że nie możemy oceniać serialu po surowych zdjęciach z planu" – przeczytacie w recenzji Bartosza Godzińskiego.

"'The Last of Us' powinien robić za przykład tego, jak należy podchodzić do adaptacji. Zmiany, zmianami, ale sztuką jest to, by nie zapominać o przesłaniu, jakie niesie ze sobą dzieło. Serial o Joelu i Ellie nie powtórzy raczej losów 'The Walking Dead', które z sezonu na sezon traciło coraz więcej odbiorców" – napisała w swoim tekście Zuzanna Tomaszewicz.

Co z "Euforią" i Białym Lotosem"?

Bloys powiedział także, co z innymi wyczekiwanymi tytułami HBO. Wieści podobnie nie są szczególnie optymistyczne. Trzecie sezony "Euforii" oraz "Białego Lotosa" także zostały przesunięte na 2025 rok. Podobny los spotkał także serial "Welcome to Derry", czyli prequel filmów "To" na podstawie prozy Stephena Kinga.

Przypomnijmy, że drugi sezon "Euforii" zadebiutował na HBO w styczniu 2022 roku, natomiast "Biały Lotos" w październiku tego samego roku.

"Ale czy 2. sezon 'Euforii' był lepszy lub gorszy od poprzedniego? Tego stwierdzić się nie da, bo każdy jest zwyczajnie zupełnie inny. To inny nastrój, inna historia, inny etap w życiu bohaterów. Aż strach pomysleć, co po tej jeździe bez trzymanki czeka nas w sezonie 3., ale czekamy z niecierpliwością" – przeczytacie w recenzji Oli Gersz.

"Z jednej strony 2. sezon 'Białego Lotosu' dalej jest szytą grubymi nićmi satyrą o niekończącej się walce klas, która nie zrewolucjonizuje naszego światopoglądu. Z drugiej strony ma fascynująco-irytujących bohaterów i zagadkę kryminalną, która będzie nam chodzić po głowie przez kolejne tygodnie" – pisał w swoim tekście Bartosz Godziński.